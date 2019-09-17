Светлана Лобода в мини-шортах приняла дерзкую позу на борту бизнес-джета

Исполнительница хита «Твои глаза» поделилась с пользователями Instagram снимками, где она позирует на борту небольшого самолета. «Суперзвезда» удобно расположилась в кресле с букетом цветов в руках. Светлана выглядела расслаблено в коротких шортах, пестрой блузке с вырезом на груди и в массивных стильных кроссовках.

Поклонники также отметили, что Светлана стала в последнее время передвигаться не коммерческими рейсами, а частными. «Собственный самолет не роскошь, а средство передвижения», — иронично пошутил один из фолловеров. Светлана действительно часто летает именно на этом самолете. Его отличительная черта — сиденья из серой кожи и эффектная отделка цвета шоколада. Певица несколько раз делилась кадрами из салона лайнера.