«Я ржала, так как у меня отваливался лифчик»: Татьяна Терешина о казусах свадьбы

Бывшая участница группы Hi-Fi вышла во второй раз замуж в сентябре 2018 года. Избранником артистки стал 24-летний бизнесмен Олег Курбатов. Во время регистрации брака певица была беременна сыном Арсением. У нее уже есть пятилетняя дочь Арис. Девочка родилась в предыдущем браке исполнительницы с Вячеславом Никитиным.

Отпраздновать бумажную свадьбу Терешина решила, рассекретив подробности самой церемонии. Она поделилась с поклонниками трогательными видео со свадьбы. Артистка призналась, что очень переживала из-за откровенного наряда. «Мама моя проплакала всю церемонию, муж стеснялся количества камер, а я проржала, так как у меня отваливался приклеенный лифчик и я думала: «Вот-вот отвалится и вылетит из одной штанины половинка, или, может, всё-таки живот задержит его вылет на полпути!» — разоткровенничалась Татьяна.

Певица уточнила, что они с супругом не собираются останавливаться только на одной церемонии. Артистка очень хочет повторить торжество, не будучи беременной и имея возможность примерить более соблазнительный наряд.

«А вообще, мой муж мне в десятый раз сказал, что хочет еще одну нашу свадьбу. Во‑первых, чтобы я не была беременна; во‑вторых, чтобы я провела нормально девичник; в-третьих, чтобы всё-всё организовывал муж. И, конечно же, я мечтаю надеть платье, о котором мечтала. Без пуза. Очень облегающее и очень сексуальное», — заявила она.

Свои откровения Татьяна продолжила теплым поздравлением мужа. Супруга артистка сравнила с героем известных эротических фильмов. «Самое прекрасное, что со мной случалось — это появление семьи! Я люблю тебя мой мистер Олег Олегович! В тебе 50 оттенков красного, белого и практически нет серого. Я с тобой очень, очень счастлива», — заверила исполнительница.