Шокирующий тренд: появились фото сапог для любителей выпить

14 сентября в Instagram-аккаунте французского модного бренда Vetements появилась фотография новой модели «обуви для вечеринок». На сайте компании пара сапог продается по цене 1395 долларов.

Модельер грузинского происхождения Демна Гвасалия, который является основателем компании, придумал встроить в каблук черных кожаных сапог с голенищем выше щиколотки металлическую открывашку для бутылок.

«Наконец-то хоть кто-то сделал прорыв в моде», «Как удобно! Они мне очень нужны», «Ну тогда и с зажигалкой надо сделать, правый с открывашкой, левый с зажигалкой», – пишут в комментариях пользователи Сети.

Снимок новинки не оставил равнодушным и американского дизайнера Марка Джейкобса. «Гениально», – отметил он.