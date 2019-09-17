Мифы и реальность об ЭКО. Эксперты оценили возможность онкологии

Имя Анастасии Заворотнюк сейчас не сходит с новостных лент. Поклонники актрисы переживают за здоровье звезды. В связи с болезнью Заворотнюк сейчас часто упоминают умершую четыре года назад певицу Жанну Фриске. Она, как и Анастасия, провела процедуру ЭКО, и у неё был такой же диагноз — "глиобластома", одна из форм опухоли головного мозга.