Вт, 17.09.2019
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  • Мифы и реальность об ЭКО. Эксперты оценили возможность онкологии

Мифы и реальность об ЭКО. Эксперты оценили возможность онкологии

Анастасия Заворотнюк с мужем

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Имя Анастасии Заворотнюк сейчас не сходит с новостных лент. Поклонники актрисы переживают за здоровье звезды. В связи с болезнью Заворотнюк сейчас часто упоминают умершую четыре года назад певицу Жанну Фриске. Она, как и Анастасия, провела процедуру ЭКО, и у неё был такой же диагноз — "глиобластома", одна из форм опухоли головного мозга.

СМИ называют искусственное оплодотворение причиной страшного диагноза. Но врачи не спешат делать категоричные выводы.

Позиция за: ЭКО может спровоцировать рак

По словам хирурга-онколога Андрея Коржикова, даже если в организме нет опухоли, но предрасположенность к ней генетически заложена, то гормональный стресс для организма, который сопровождает процедуру ЭКО, будет способствовать возникновению опухоли.

Я не одобряю ЭКО, это противоестественный процесс, который вмешивается в самые глубинные процессы организма. Безопасных методов в медицине не существует. Если злокачественные новообразования уже есть в организме, то на их рост влияет всё — и плохое настроение, и стрессовые ситуации,

— заявил Андрей Коржиков.

Онколог Андрей Кубашев согласен с ним и считает, что ЭКО вносит свой вклад в возникновение опухолей. 

Для возникновения рака в организме должна быть подготовлена почва. Процедура ЭКО и последующая беременность могут стать пусковым механизмом для возникновения и роста опухоли,

— пояснил специалист.

Позиция против: не влияет

С мнением онкологов не согласен президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак.

Аббревиатура ЭКО сейчас используется неправомерно. ЭКО — программа с различными этапами. Один из этапов — стимуляция яичников, которая проводится не всем. Другие этапы не связаны с организмом — это оплодотворение яйцеклетки, культивирование эмбриона, перенос эмбриона,

— объяснил Владислав Корсак.

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