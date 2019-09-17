Мифы и реальность об ЭКО. Эксперты оценили возможность онкологии

Имя Анастасии Заворотнюк сейчас не сходит с новостных лент. Поклонники актрисы переживают за здоровье звезды. В связи с болезнью Заворотнюк сейчас часто упоминают умершую четыре года назад певицу Жанну Фриске. Она, как и Анастасия, провела процедуру ЭКО, и у неё был такой же диагноз — "глиобластома", одна из форм опухоли головного мозга.
СМИ называют искусственное оплодотворение причиной страшного диагноза. Но врачи не спешат делать категоричные выводы.
Позиция за: ЭКО может спровоцировать рак
По словам хирурга-онколога Андрея Коржикова, даже если в организме нет опухоли, но предрасположенность к ней генетически заложена, то гормональный стресс для организма, который сопровождает процедуру ЭКО, будет способствовать возникновению опухоли.
Я не одобряю ЭКО, это противоестественный процесс, который вмешивается в самые глубинные процессы организма. Безопасных методов в медицине не существует. Если злокачественные новообразования уже есть в организме, то на их рост влияет всё — и плохое настроение, и стрессовые ситуации,
— заявил Андрей Коржиков.
Онколог Андрей Кубашев согласен с ним и считает, что ЭКО вносит свой вклад в возникновение опухолей.
Для возникновения рака в организме должна быть подготовлена почва. Процедура ЭКО и последующая беременность могут стать пусковым механизмом для возникновения и роста опухоли,
— пояснил специалист.
Позиция против: не влияет
С мнением онкологов не согласен президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак.
Аббревиатура ЭКО сейчас используется неправомерно. ЭКО — программа с различными этапами. Один из этапов — стимуляция яичников, которая проводится не всем. Другие этапы не связаны с организмом — это оплодотворение яйцеклетки, культивирование эмбриона, перенос эмбриона,
— объяснил Владислав Корсак.