Теперь можно: ученые опровергли опасность употребления яиц

Бытует мнение, что употребление яиц опасно для сердечно-сосудистой системы и повышает риск развития диабета. Но ученые из Техасского университета опровергли эту информацию, передает Сегодня со ссылкой на Texas Tech Today.
Ранее считалось, что для здорового образа жизни человеку достаточно съедать не более трех яичных желтков в неделю. Это якобы должно уменьшить количество потребляемого холестерина, который провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.
Ученые провели исследование, во время которого провели два эксперимента с участием 48 добровольцев. С помощью первого – исследователи выяснили, что на переизбыток насыщенных жиров в организме влияют не сами яйца, а те вредные добавки, с которыми их едят: бекон, колбаса и сливочное масло.
В результате второго исследования выяснилось, что если употреблять яйца без добавок, то это не влияет существенно на уровень глюкозы в крови. Примечательно также, что разницы в результатах анализов между теми, кто ел больше яиц, и теми, кто их ел меньше, не было найдено.
Совет: употребляйте яйца без добавок и в меру.