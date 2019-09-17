Теперь можно: ученые опровергли опасность употребления яиц

Ранее считалось, что для здорового образа жизни человеку достаточно съедать не более трех яичных желтков в неделю. Это якобы должно уменьшить количество потребляемого холестерина, который провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые провели исследование, во время которого провели два эксперимента с участием 48 добровольцев. С помощью первого – исследователи выяснили, что на переизбыток насыщенных жиров в организме влияют не сами яйца, а те вредные добавки, с которыми их едят: бекон, колбаса и сливочное масло.

В результате второго исследования выяснилось, что если употреблять яйца без добавок, то это не влияет существенно на уровень глюкозы в крови. Примечательно также, что разницы в результатах анализов между теми, кто ел больше яиц, и теми, кто их ел меньше, не было найдено.