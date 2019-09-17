«Дико больно, зато эффект»: Юлия Меньшова рассказала, как ей удалось резко помолодеть

В последнее время Юлия Меньшова удивительно похорошела и помолодела. Актриса и телеведущая рассказала, как ей удалось этого добиться.

«Самый актуальный вопрос, который я ежедневно получаю: «Как вам удается так выглядеть, как вы ухаживаете за лицом?» Последние два года стали для меня периодом новых открытий в этом вопросе. Во-первых, скульптурный массаж лица. Это, скажу вам честно, дико больно. Особенно первые раза четыре. Но к исходу курса (десять раз) уже полный расслабон и невероятный эффект, который мне не с чем ни сравнить. Оказывается, мышцы лица тоже нуждаются в фитнесе не меньше тела!» — сделала для себя открытие Юлия.

Меньшова рассказала, что она еще оценила янтарные и бамбуковые патчи под глаза, которые дают мгновенный эффект.

Кстати, недавно Юлия Меньшова вступила в клуб тех, кому за 50: телеведущая отметила свой юбилей. Она призналась, что возраст ее совершенно не пугает.

«Всем, кто меня заранее утешал, скажу, что никогда не соотносилась с этой математикой. Меня мой возраст никогда не придавливал, и я ни разу не испытывала желания его скрывать. Разве только в ранней юности, когда хотелось как раз слегка прибавить, чтобы казаться «посолиднее», — улыбается Юлия. — Надо признаться, результат меня более чем устраивает. Именно такой стильной старушенцией я и хотела бы стать! Так что радостно, на всех парах, двигаюсь по жизни дальше!»