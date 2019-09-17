Ароматный десерт: рецепт домашней заготовки из брусники и яблок

Некоторые люди склонны считать, что любое сладкое блюдо негативно сказывается на здоровье человека: увеличивает риск ряда заболеваний и становится причиной ухудшения самочувствия. Однако не стоит забывать, что наряду с конфетами и прочими сладостями, сахар содержится в ягодах и фруктах, которые богаты витаминами и минералами.

Если заменить любимое печенье натуральными продуктами, можно навсегда забыть о стереотипе «сахар — белая смерть» и наслаждаться любимым лакомством.

Чтобы не отказывать себе в полезных десертах зимой, лучше позаботиться о своем рационе питания заранее. Для хозяек, которые ломают голову над тем, как удивить гостей в холодное время года, 5-tv.ru подготовил простой рецепт брусники с яблоками, который не сможет оставить равнодушным ни одного гурмана.

Ингредиенты

Итак, для приготовления вкусной заготовки из яблок и брусники вам потребуется: одно яблоко, горсть брусники, веточка корицы, чайная ложка меда и крахмала, а также столовая ложка сахара.

Рецепт

Для начала необходимо в небольшом количестве воды сварить яблоко, предварительно нарезанное на тонкие пластины. В емкость следует добавить немного меда и, как только жидкость закипит, смешать ее с ягодами брусники. Для аромата рекомендуется также опустить в воду веточку корицы и столовую ложку сахара.

Пока блюдо готовится, можно заняться приготовлением крахмала. Чайную ложку вещества нужно растворить в воде и добавить смесь к бруснике, не забывая помешивать жидкость. После этого блюдо можно перелить в стерилизованную в горячей воде банку и поставить храниться в шкаф.