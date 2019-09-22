Как правильно просить мужчину

Вот несколько практических советов от Александра Шахова.

Прием № 1. Чтобы мужчина услышал, нужно внезапно изменить сигнал.

Меняйте стратегию: громко – тихо, ласково-грубо и так далее. Смените тон, слова и обстановку просьбы. Если вы обычно пытаетесь вызвать мужчину на разговор во время ужина и говорите напряженным голосом, то попробуйте озвучить просьбу в момент когда он будет расслаблен и нежным тоном. Внезапность заставит его вас услышать. Пусть он отреагирует не сразу или даже негативно, но он услышит, запомнит и будет над этим размышлять. А затем и делать.

Прием № 2 Хочешь, чтобы тебя услышали – сначала услышь другого.

Вместо того, чтобы требовать от мужчины, попробуйте начать интересоваться им. Искренне. Задавать вопросы о том, что ему нравится, почему нравится делать то, что приятно ему. Мужчина должен почувствовать ваш интерес к его потребностям. Следуя принципу взаимности, заложенном в каждом, он начнет узнавать про ваши желания и будет вас внимательнее слушать. Тогда и говорите, что хотели.

Прием № 3. Если вас не слышат, убедитесь, что вы говорите на языке, понятном собеседнику.

Этот прием основан на принципе единого языка коммуникации. ​Мужской язык достаточно прост. Не надо эмоций. Кратко и по существу. Не более одной просьбы за раз. Выкиньте из речи детали, описания. “Вынеси, пожалуйста, ведро сейчас”, вместо “Я так устаю на работе и мне хотелось, чтобы ты мне помогал хоть немного по дому. Поэтому я ожидаю, что ты будешь выполнять свои мужские обязанности и поможешь поддержанию санитарного порядка в доме”.. Существительное + глагол + ожидаемый результат – это формула идеальной просьбы о помощи.

ВАЖНО: не забывайте искренне благодарить мужчину. Не стоит воспринимать помощь как должное. Умение благодарить и радоваться даже мелочам способствует желанию еще проявлять заботу о женщине. Помните, что мужчина не обязан выполнять любые ваши просьбы, даже если он любит. Ожидать, что он, как раб, сию минуту кинется исполнять желания – это детский эгоизм капризного ребенка и эксплуатация человека. Отказ – не конец жизни. "Нет" – это повод выбрать другие место, время и ситуацию.

Прием № 4. Чтобы мужчина вас услышал, добейтесь, что бы он посмотрел вам в глаза не менее трех секунд.

Внимание мужчины там, куда направлен его взгляд.

Прием № 5. Ставьте мужчину в известность о стоящих перед ним делах заранее.

Дайте ему время все распланировать и переключиться с одного дела на другое. Мужской мозг по-иному подходит к решению дел. Он как стратегический Центр управления полетами: сначала все тщательно рассчитывает, выверяет оптимальный маршрут, анализирует препятствия, ищет пути отступления, заправляется мотивацией и лишь после этого дает разрешение на взлет. Женщин раздражает, что мужчины "тянут". Мужчин бесит женское "прямо сейчас!" потому, что их мозг бессознательно сопротивляется изменению заложенного в него алгоритма.

Когда лучше не просить о помощи

В тот момент, мужчина голоден, устал или сосредоточен на другом деле. Переключение внимание дается им тяжело и вызывает агрессию. Лучшее время для просьб – после еды и отдыха.

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