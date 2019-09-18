В какие знаки Зодиака чаще всего влюбляются женщины

Женщины обожают щедрых и добрых мужчин, сильных личностей. Далеко не все знаки Зодиака обладают данными качествами, поэтому астрологи выделяют лишь четырех представителей зодиакального круга, в которых женщины влюбляются чаще всего, пишет dailyhoro.ru.
К сожалению, самые желанные и яркие мужчины далеко не всегда являются одновременно и самыми честными и надежными. Их нельзя назвать однолюбами, так что у каждой медали две стороны. За яркие эмоции и сильную влюбленность нужно платить наличием соперниц.
Близнецы
Это очень свободолюбивые мужчины. Они яркие и эмоциональные, общительные и обладают невероятным чувством юмора. У них очень неординарный ум и харизма, которые привлекают внимание представительниц прекрасного пола.
Близнецам не нужно прилагать никаких усилий к тому, чтобы завоевывать женские сердца. Им достаточно быть самими собой. В отношениях длительного характера у них могут возникнуть некоторые проблемы, так как Близнецы не любят ограничений и ярлыков типа «мой мужчина», «муж», «семьянин». Это не отблески инфантильности, а просто черта характера.
Весы
Их сила заключается в гибкости и умении искать компромиссы. Весы чистоплотны, общительны, всегда готовы прийти на помощь своей даме. Они романтичны и хорошо чувствуют желания и потребности любимой. В мужчину-Весы невозможно не влюбиться, особенно если женщина ищет идеального семьянина.
Стрелец
Эти мужчины обладают невероятной харизмой и обаянием. Они очень умны и имеют развитое чувство юмора, так что с ними никогда не соскучишься. Конечно, их ветреность и нестандартное мышление могут сначала отпугнуть, но практически любой даме все равно захочется соблазнить такого мужчину.
Стрельцы являются первоклассными психологами, так что они знают, как найти ключ к сердцу любой женщины. В этих мужчин часто влюбляются, но жить с ними под одной крышей долго смогут лишь самые стойкие дамы.
Рыбы
Также Рыбы очень романтичные и любящие. Они порой бывают немного эгоистичными, но с этим можно справиться. На первых порах мужчины-Рыбы кажутся лучшими, и даже со временем они не перестают приятно удивлять свою вторую половинку.