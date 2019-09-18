Малосольные огурчики: неожиданный рецепт популярного блюда

Малосольные огурчики — одна из самых популярных закусок на столе. Рецепт приготовления этого блюда знает каждая хозяйка, но, как правило, все готовят овощи по-своему. 5-tv.ru делится своей версией засолки, которую не стыдно будет подать на стол гостям.

Ингредиенты для малосольных огурцов

Для приготовления малосольных огурчиков вам понадобится то, что и так наверняка найдется на кухне у каждой хозяйки: две головки чеснока, соцветие укропа, литр воды, столовая ложка соли и шесть короткоплодных огурцов.

Рецепт малосольных огурцов

Каждый огурец разрежьте на три части и поместите в банку, добавив зубчики свежего чеснока. Туда же добавьте зонтики укропа — чем больше их будет в банке, тем ароматнее получится закуска. Чередуйте огурцы, чеснок и укроп, пока не закончится банка. Сверху положите листья хрена и смородины, добавьте перец.