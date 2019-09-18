Привлечь финансовую удачу помогут правильно подобранные цвета одежды

Понедельник

Начало каждой недели должно сопровождаться подбором уникальных оттенков для одежды. Стоит отметить, что, если не получается выбрать одежду названого цвета, следует присмотреться к подбору аксессуаров и обуви в названых оттенках. Отправляясь на учебу или работу в понедельник, следует выбирать одежду в оттенке бежевом, или жемчужном. Также можно остановиться на серебристом отливе в обуви, или аксессуарах.

Вторник

Второй день недели также имеет свои счастливые цвета. Эзотерики утверждают, что финансовую удачу во вторник способны привлечь яркие оттенки. Девушкам советуют надевать фиолетовые платья, или же юбку данного цвета. Мужчины могут остановиться на выборе бордовой бабочки под костюм – этот цвет принесет во вторник счастье сильной половине.

Среда

В среду эзотерики рекомендуют примерять одежду в красных и бордовых оттенках. Отмечается, что такие цвета не только привлекают финансовую удачу, но и борются с проявлением стресса и усталости. Девушкам, например, стоит примерять бордовую юбку, или же платье.

Четверг

Четвертый день недели сопровождается такими уникальными цветами, как оранжевый, или насыщенный желтый. Такие оттенки скрасят будни, и не только привлекут деньги к обладателю одежды такого цвета. Подобранная одежда в таких оттенках сулит хорошее настроение, а также поможет создать совершенно уникальный образ.

Пятница

В завершение рабочей недели необходимо выбрать одежду в пастельных оттенках. Например, стоит выбирать костюм лимонного, или нежного голубого цвета. Такие оттенки радуют глаз, а также на энергетическом уровне привлекают финансовое благо в жизнь каждого человека.

Суббота

Первый выходной день стоит также посвятить подбору одежды в определенных цветах. Эзотерики настоятельно рекомендуют в шестой день недели примерять одежду бирюзового оттенка. Девушки даже могут выполнить маникюр такого цвета – это повысит их шанс на удачу.

Воскресенье