Как похудеть быстро без особых усилий: советы для ленивых

Начать худеть стоит с правильной посудой

Психологи уверяют, что проблема большинства людей заключается в том, что они кушают «глазами». Порой это выражение находит смысл и становится явью. Специалисты советуют начинать бороться с лишним весом со смены посуды. Тарелка для приема пищи должна значительно стать меньше.

В чем же смысл маленькой тарелки разъяснили диетологи. Чем красивее и значительно больше оббьем тарелки, тем больше пищи на нее помещается, а после оказывается в желудке, потому, что родители приучили: «не оставлять еду». Главное правило выбрать меньше тарелку и при этом насытиться тем количеством пищи, которое на ней лежит.

Еще одним важным правилом является выбор яркой посуды. На первый взгляд может показаться, что это бессмысленно. Но ученые установили, что белый цвет делает пищу значительно красивее. Человек на подсознательном уровне пытается заполонить едой все пространство посуды, а при яркой тарелки такой необходимости нет. Когда, к примеру, цвет ее зеленый, то у человека появляется желание положить на нее овощи.

С глаз долой из сердца вон, путь к похудению устранить вредную пищу

Одним из легких путей не набить «пузо» вкусными и при этом не совсем полезными лакомствами специалисты советуют убирать такую еду как можно дальше. Никто не говорить прятать, а просто убрать с глаз. Можно завернуть во что-то или найти подходящий не прозрачный контейнер для такой пищи.

С полезной же едой дело обстоят наоборот. Такую пищу стоит выставить на самое видное место. Нужно сделать все возможное, чтобы, когда возникнет делание что-то искусить, то на глазах должна быть еда, которая принесет пользу, а не отложиться на талии в виде лишних сантиметров. К примеру, открывается холодильник в надежде найти там вкуснятину, а прямо перед взором стоит в стеклянной посуде пропаренная котлета, а не какая-то там колбаса. В этот момент мозг принимает сигнал, о том, что это именно то. Несмотря на то, что человек, возможно, хотел совсем другого.

Начать худеть необходимо с правильного завтрака

Специалисты советуют готовить заранее завтрак и делать его полезным. Завтра, очень важен для организма человек, мало того, что он запускает организм, так еще и дает силы для нагрузок, с которыми человек сталкивается ежедневно. Если не будет полноценного завтрака, то человек будет делать перекусы, они скорей всего будут не самыми полезными для талии.