Как плюшевые игрушки помогают расти и развиваться малышам

Воспитание детей – дело ответственное и серьезное. И очень хорошо, что можно использовать для этого ярких помощников. Каким образом, расскажет Joinfo.ua.

Обеспечивают комфорт

Пожалуй, одно из очевидных преимуществ плюшевых игрушек. В любой непредвиденной ситуации яркий друг поможет успокоиться и отвлечься. Привычная вещь под рукой – она и взрослому служит хорошим «нормализатором» психологического состояния, а ребенку – и подавно. В компании всегда не так страшно, как в одиночестве!

Развивают социальные навыки

Плюшевые игрушки выступают в роли отличных собеседников. Малыши стараются придумать для них интересные беседы, переносят увиденную модель поведения на театрализованное представление и изучают окружающий мир. Ребенку намного легче знакомиться и находить друзей после опробованного способа.

Улучшают развитие

Все важные мелочи можно объяснить и подсказать на примере игрушек. Запомнить названия цвета, формы предметов, отличия вкусов и еще много-много всего другого в такой форме – проще простого. Втянуться в такое забавное познание мира для ребенка будет сплошным удовольствием!

Формируют хорошие черты характера

Плюшевые игрушки учат деток заботиться и сострадать. Поначалу на примере любимых помощников можно осваивать такие навыки, которые в дальнейшем перенесутся на окружающих. Можно и нужно малышам объяснять, как вести себя с другими, чем помочь, проявить внимание. Наглядная демонстрация всегда лучше воспринимается, чем словесное убеждение.

Малыш будет знать, что нельзя себя грубо вести даже с вещами, потому что они могут поломаться. Так ребенок запомнит, что ко всему нужно относиться бережно и уважительно.