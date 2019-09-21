Совершенно секретно: в каких случаях можно читать личную переписку мужа

Доверие между мужем и женой – важный фактор здоровых и крепких отношений. Но, как быть с личной перепиской в мессенджерах, которых сейчас так много и, которые постоянно отвлекают вашего партнера своими звуковыми сигналами. Психолог Лариса Суркова в Instagram пояснила, в каких ситуациях можно читать личную переписку мужа и жены, пишет Сегодня.