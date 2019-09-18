Красивый взгляд: пять распространённых ошибок в макияже глаз

Ошибка 1: макияж не соответствует форме глаз

Это одна из самых распространённых ошибок. Например, при широко посаженных глазах не надо использовать светлые и перламутровые тени у носа и первой трети века. Это только увеличит пространство между глазами. А при нависшем веке не стоит рисовать стрелки, идеален в таком случае будет смоки. Слишком выпуклые глаза нельзя покрывать перламутровыми тенями. А при близко посаженных лучше наносить светлые тени у начала глаза на треть или две трети. Главное в таком вопросе исключить обиду и здраво оценить свои глаза, чтобы не совершать ошибок при макияже.

Ошибка 2: отсутствие базы под тени

Тени имеют свойство скатываться при нависающем веке или жирной коже. Чтобы избежать такой ошибки, надо использовать базу или праймер. Конечно, может быть неудобно иметь множество баночек для макияжа глаз. Но это необходимость, которая позволит всегда иметь красивый взгляд.

Ошибка 3: неправильно нарисованная стрелка

Здесь ошибки могут быть самыми разными. Как горизонтальное расположение стрелки, так и слишком задранная вверх. Правильная стрелка должна быть продолжением направления нижнего века. Чтобы выполнить правильный макияж глаз, нужно приложить по нижнему ресничному контуру карандаш или кисть. Так вы поймёте, в каком направлении должна идти стрелка.

Ошибка 4: ресницы-«паучьи лапки»

Это очень часто случается в том случае, если используется некачественная или загустевшая тушь. Также ошибка в макияже глаз будет видна, если применяется неправильная техника туши. Избежать паучьих лапок можно при помощи простых шагов. Например, надо очищать щётку туши от избытков красящего средства о край тюбика или салфетку. Щёточку надо ставить к самому основанию ресниц и несколько раз подвигать ей вправо и влево, поперек длины ресницы. Так вы хорошо прокрасите корни. А уже затем проводите по длине ресниц. Повторять такое надо не больше двух раз.

Ошибка 5: непрокрашенное межресничное пространство