Как подружиться со свекровью: практичные советы психолога

Первая встреча

Психолог Светлана Арефния рекомендует при первом знакомстве со свекровью вести себя естественно и не притворяться. При этом невестке необходимо проявить уважение, но не льстить своей свекрови.

"Потому что в какой-то момент они могут сказать, что при первой встречи она была такая мила, а потом оказалась настоящей стервой", – комментирует психолог.

Называй меня "мама"

По словам психолога, называть невестку "дочкой", а свекровь "мамой" – совсем не обязательно. Стоит понимать, что девушка приходит не в семью свекрови, а для того, чтобы создать свою собственную семью с мужем и детьми.

Хорошая свекровь

Чтобы стать хорошей свекровью, не нужно лезть в дела молодых, считает актриса Елена Репина. По ее словам, даже помогать молодым необходимо только тогда, когда они сами об этом попросят.