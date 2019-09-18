Секреты женской силы: девять «штучек» от которых мужчины млеют и умиляются

Только представьте себе, мужчинам нравится, когда женщина при нем …чихает. Не верите? А вы проверьте. Только чихать нужно красиво. От каких же женских «штучек» мужчины умиляются?

1. Надевает узкие джинсы

Стоит представительнице прекрасного пола надеть такой элемент гардероба, как она сразу же почувствует на себе любопытные взгляды мужчин. В дополнение к шикарным волосам и симпатичным туфелькам на высоких каблуках узкие джинсы действительно творят чудеса. Откроем вам секрет: вашему избраннику понравится не только ваша изящная фигура в таких штанах, но и сам процесс их одевания.

2. Потягивается

Когда девушка выполняет растяжку в спортзале, на нее смотрят с восхищением. Но если она делает это в домашних условиях, а, точнее, потягивается, едва проснувшись, она восхищает тем самым своего избранника. Не менее завораживающий эффект имеет и то, когда она делает это, передвигаясь по дому в милых и пушистых тапочках.

3. Откидывает назад волосы

Это – вообще отдельная история. Такой жест является одной из главных составляющих флирта. Женщина, которая поправляет при мужчине свои локоны, а, тем более, откидывает их назад, намекает этим, что она отнюдь не против познакомиться поближе, и, возможно, продолжить это знакомство.

Вспомните: в романтических фильмах героини, флиртующие с представителями сильного пола, постоянно поправляют волосы. Зрители без лишних слов отлично понимают, каковы их истинные цели и задачи.

4. Поправляет мужчине галстук

В парах, которые долго состоят в отношениях или в браке, есть милая вещь: женщина поправляет галстук своему спутнику. Девушки по определению умеют делать идеально все то, в чем требуется красота и изящество. Поэтому, когда они поправляют галстуки или бабочки вторым половинкам, это зрелище невольно затрагивает самые тонкие струны мужской души.

5. Чихает

Мужчины часто громко чихают, икают, извините, отрыгивают, да при этом еще и грубо ругаются. Их чих похож на извержение вулкана. Женщины делают это изящно и мило, словно, шепотом. Противоположность, как известно, притягивает. Именно поэтому мужчины и умиляются женскому чиханию, которое чем-то напоминает чих маленького и пушистого зверька.

6. Прикусывает губы

Мужчины, кажется, готовы посвятить этому жесту пару песен, подраться с конкурентами и сделать ради него множество глупостей. Разумеется, речь идет о прикусываниях из-за озадаченности чем-либо, а не от истерически нервного напряжения.

7. Виляет бедрами

Прогулка с представительницей прекрасного пола, которая виляет бедрами, для ее спутника может закончиться плохо. Такой походкой женщины обращают на себя внимание, наверное, всех мужчин. Не исключено, что какой-нибудь наглец вздумает все это прокомментировать. Но самому спутнику до боли приятно прохаживаться с пассией, которая плавно повиливает бедрами. Особенно ему нравиться наблюдать за ней со стороны.

8. Носит мужские рубашки

Женщина, которая надевает рубашку своего кавалера, находясь у него в гостях, буквально сводит его с ума. В такой одежде, она, кажется, утопает, от чего становится невероятно привлекательной и милой. Парадокс в том, что стоит мужчине надеть рубашку, которая на пару размеров больше, он становится похож на сумасшедшего.

9. Собирает волосы в хвост

Женщине не нужно часами укладывать локоны в шикарную прическу, чтобы понравиться мужчине. Достаточно собрать их в высокий конский хвост, от которого ваш молодой человек придет в умиление. Возможно, секрет в том, что мужчины терпеть не могут ждать часами, когда их избранницы наведут красоту.