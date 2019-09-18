Причины разводов каждого из представителей зодиакального круга

Как оказывается, вы не готовы к бытовым и финансовым проблемам. В молодой семье начинается недопонимание, ссоры, обманы и другие подводные рифы совместной жизни. Не выдержав испытаний, молодая семья рушится, не успев построить даже фундамент, пишет Rsute.ru.

Астрологи считают, что причина разводов кроется не только в партнерах, но и в их знаке Зодиака. Они составили гороскоп разводов разных знаков Зодиака и причинах появления «трещин в отношениях».

Овен

Создав семью, Овен с большим трудом ладит со своим супругом и неохотно идет с ним на компромисс. Овен упрямый и вспыльчивый даже в мелочах. К чему это приводит? К первой трещине в отношениях. А далее бывает и вторя, а затем отношения рушатся, как карточный домик.

Телец

Телец обожает гармонию в семейных отношениях. Но если финансовые вопросы неустойчивые и вызывают тревогу, то Телец может сбежать от партнера вскоре после заключения брачного союза. Астрологи считают, что Тельцам нужно жениться (выходить замуж) только за обеспеченного партнера.

Близнецы

Близнецы больше других нуждаются в общении. И всегда с радостью расширяют свой круг знакомств. Естественно, среди новых друзей у Близнецов есть и представители противоположного пола, к которым начинает ревновать партнер. И часто ревность бывает не безосновательной.

Рак

Знак Рака связан с родовыми корнями, он не представляет себе проживание вне своего дома и своей семьи, поэтому приводит молодую супругу в родительский дом. А там свекровь, которая недолюбливает невестку. А в итоге ссоры, передряги. Не исключен и развод – муж принял мамину сторону.

Лев

Зодиакальный дом Льва может быть связан с детьми. Его методы воспитания не совпадают с методами воспитания партнера, из-за чего в семье возникают частые ссоры. А еще Лев не прочь приударить за какой-нибудь красоткой на стороне. Итог – развод.

Дева

Дева обременяет себя заботами о финансовом обеспечении семьи, денно и нощно заботясь о том, чтобы у детей было все самое лучшее, а дом был полной чашей. И это порождает разногласие в семье: супруга укоряет, что муж мало времени проводит с детьми, да и с работы всегда возвращается очень поздно. И эти два фактора могут разрушить даже самую крепкую семью.

Весы

Причины разводов Весов – самые банальные и прозаичные. Это частые эмоциональные срывы, ссоры, обманы, измены и т. д., которые могут привести родившихся под знаком Весов к вполне предсказуемым выводам: они готовы развестись, не в силах больше слушать всю эту ересь и переносить бурные скандалы.

Скорпион

Ненасытные Скорпионы породили мнение о том, что супружеский секс приедается, и им так и хочется погулять где-то на стороне. Ревность, скандалы – а в итоге развод. Хотя ревность иногда может быть совершенно беспочвенной и неоправданной.

Стрелец

Свободолюбивый Стрелец может выглядеть в браке, как домосед и рачительный хозяин. Но внутри у него идет полнейшее несогласие с таким положением дел – ему так и хочется вырваться на свободу и расслабиться вдали от семьи и рутинных обязательств перед ней.

Козерог

Чаще всего причиной распада семьи Козерога становится… сама семья. Она мешает Козерогу двигаться по служебной лестнице и делать карьеру.

Водолей

Для Водолея сложность брака состоит в том, что он не намерен менять свои привычки. От по-прежнему проводит время в кругу своих друзей, любит дружеские посиделки и не обращает внимание на свою семью, что вызывает недовольство партнера и очень часто становится причиной развода.

Рыбы

Причиной назревающих конфликтов в семье Рыб становятся недоговоренности, секреты и тайны, о которых ничего не знает вторая половина.