Расставание с пижамой: причины, по которым лучше спать голышом

Сон должен быть комфортным и качественным. Это позволяет чувствовать себя лучше,энергичнее. Причём спать лучше голышом, а не в пижаме или майке, пишет Medikforum. О причинах расскажем в материале.
Причина 1: станет проще
Жизнь и так сложная штука. А для чего её усложнять в постели? Нет пижамы - не надо искать место в шкафу, не надо тратиться на неё. Правда, придётся почаще стирать постельное белье.
Причина 2: повысит активность
Отсутствие пижамы заставит больше двигаться. Ведь когда вы приходите домой, залезаете в уютную пижаму, так и хочется лежать и наслаждаться спокойным вечером. Не будет пижамы, не будет такого желания.
Причина 3: станет свободнее
Для многих спать голышом это чувствовать себя свободнее. То состояние, в котором хочется просто лежать и улыбаться всему окружающему.
Причина 4: это сближение
Если есть партнёр или супруг, то спать голым просто показано. Ведь так увеличиваются тактильные ощущения. Подобный подход улучшит отношения между парой.
Причина 5: нет кожным болезням
Тело человека постоянно закрыто. На работе в одежде, спать в пижаме. Ему надо давать свободу. Так все интимные зоны, подмышки смогут дышать. А риск дерматологических проблем снизится.
Причина 6: кортизол в порядке
Если спать голышом, то можно регулировать уровень кортизола. Этот гормон может вырабатываться в больших количествах, если температура тела повышена. Пижама и одеяло способствуют этому. Когда человек спит голышом, то организм поддерживает температуру, оптимальную для выработки кортизола.