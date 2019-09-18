Носите на работу и будьте успешными: эстонский стилист Анна Козлова подобрала модные образы для офиса

Эстонский стилист и имиджмейкер Анна Козлова опубликовала в своем Facebook несколько вариантов женских образов для работы в офисе.
«Работа - это такое место, где имидж решает все. Сами работодатели признаются, что отказываются от сотрудника, иногда даже более квалифицированного, в пользу того, кто одет более презентабельно. Офисный стиль - это всегда баланс между консервативностью и модой. Главные критерии в деловом стиле: собранность, аккуратность и спокойствие», - уверена Анна.
Стилист также предостерегает от поисков офисного стиля в Сети. «Не научит нас Интернет офисному стилю, наоборот, уведет в дебри - к туфлям-«копытцам, экстра мини», - говорит Анна и советует изучать «дресс-код вашей компании, наблюдать, как одеты работодатели, посещать мастер-классы на эту тему».
Все комплекты, предлагаемые Анной, найдены в таллиннских магазинах. Стоимость каждого - в пределах 200 евро.
А для вас рамки дресс-кода - ограничивающий фактор или четкий план к действиям?