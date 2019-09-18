Носите на работу и будьте успешными: эстонский стилист Анна Козлова подобрала модные образы для офиса

Стилист также предостерегает от поисков офисного стиля в Сети. «Не научит нас Интернет офисному стилю, наоборот, уведет в дебри - к туфлям-«копытцам, экстра мини», - говорит Анна и советует изучать «дресс-код вашей компании, наблюдать, как одеты работодатели, посещать мастер-классы на эту тему».

Все комплекты, предлагаемые Анной, найдены в таллиннских магазинах. Стоимость каждого - в пределах 200 евро.

А для вас рамки дресс-кода - ограничивающий фактор или четкий план к действиям?