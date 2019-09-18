Милейшее видео: вот что говорят эстонские малыши о молоке

По словам руководителя Эстонского союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, цель кампании заключается в том, чтобы привлечь внимание к молоку и молочным продуктам, а также к разнообразным возможностям употребления молока и пользе, которую оно приносит организму. «Молоко и молочные продукты являются важным компонентом многих известных блюд. В рамках начавшейся только что молочной кампании мы хотим рассказать о том, какие блюда обладают характерным вкусом именно благодаря молоку и молочным продуктам и как последние способствуют здоровому и сбалансированному питанию», – отметила она.