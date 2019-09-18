Милейшее видео: вот что говорят эстонские малыши о молоке

Что такое молочнокислая бактерия? Содержит ли молоко воду? Показывает ли знак процента на упаковке молока содержание витаминов, количество молочнокислых бактерий или что-либо другое? Эстонский союз предприятий пищевой промышленности узнал у детей, выступающих в музыкальной студии передачи «Lasteekraan», что им известно о молоке, почему они пьют молоко и кому из нас вообще необходимо употреблять молоко.
По словам руководителя Эстонского союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, цель кампании заключается в том, чтобы привлечь внимание к молоку и молочным продуктам, а также к разнообразным возможностям употребления молока и пользе, которую оно приносит организму. «Молоко и молочные продукты являются важным компонентом многих известных блюд. В рамках начавшейся только что молочной кампании мы хотим рассказать о том, какие блюда обладают характерным вкусом именно благодаря молоку и молочным продуктам и как последние способствуют здоровому и сбалансированному питанию», – отметила она.