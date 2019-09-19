Главные осенние тренды 2019: детали гардероба и аксессуары для самых стильных

С приходом холодов не только нужно более тщательно следить за своей внешностью, но и гардеробом. Тенденции в бьюти-сфере и в моде меняются очень быстро. Основываясь на предпочтениях фэшн-блогеров и именитых дизайнеров, Joinfo.ua определил, какая одежда и аксессуары в тренде этой осенью.

Теплая джинсовая куртка

Уже долгие годы джинсовка с барашком или мехом – является трендом номер один в межсезонье. Она не только безумно стильная, но и будет согревать свою обладательницу в холодные и пасмурные дни. Благодаря разнообразию моделей и принтов легко выбрать идеальный вариант, который подойдет именно вам.

Атласная юбка-миди

Подобные юбки также в моде не первый год. Столь утонченную, женственную и элегантную деталь гардероба можно носить не только с высокими каблуками. Блогеры предлагают комбинировать юбки с массивными свитерами и худи, а также кроссовками и кедами.

Базовая майка или топ

Майка – универсальный элемент женского гардероба, который подойдет для любого случая. Она может быть в бельевом стиле, с принтом, монохромная, с кружевом или без – вариаций масса. Топы отлично сочетаются с объемными свитерами, косухой, жилеткой или курткой.

Трендовая сумка

Этой осенью писком моды является сумка-кошелек. Подобный аксессуар постоянно демонстрирует в своем микроблоге Рози Хантингтон-Уайтли. Известная модель последнее время увлеклась модными рекомендациями, хвастаясь своими осенними образами, и практически ни один из них не обходится без подобной сумки.

Классический плащ

Тренч – это классика жанра, элемент гардероба, который на время выпал из трендов, но вновь вернулся. Благодаря сдержанному стилю плащ подойдет не только под туфли, но и кроссовки.

Широкие джинсы

Нет ничего более удобного, чем джинсы. И нужно умело попасть в струю, чтобы выглядеть стильными. Выбрав широкие джинсы или широкие и укороченные – вы не прогадаете.

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