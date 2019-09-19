Секреты стирки белых носков: покупать каждый раз новые больше нет необходимости

И для тех, кто постоянно сталкивается с этой проблемой, у нас есть хорошая новость! Стирать белые носки не так сложно, как может показаться на первый взгляд, считает Joinfo.ua.

С помощью простого трюка вы сможете без труда следить за важным предметом гардероба так, чтобы не приходилось каждый раз покупать новые носки.

Как стирать белые носки?

Для приготовления чудодейственного раствора вам понадобятся:

5 литров горячей воды

Одна столовая ложка пищевой соды

Сок одного лимона среднего размера

Смешайте все ингредиенты в миске или ведре, обязательно предварительно надев на руки перчатки, потому что смесь воды, соды и лимона является очень сильнодействующей, едкой и опасной для кожи.

Погрузите в раствор грязные белые носки и оставьте их отмокать. Для усиления эффекта зону пяток и пальцев можно натереть хозяйственным мылом.

Если носки надевались один раз и выглядят не сильно грязными, достаточно будет подержать их в растворе около 30 минут. А если на них имеются ярко выраженные и устаревшие темные пятна, придется замачивать носки на 2-3 часа.