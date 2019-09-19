Неряхи среди знаков Зодиака

Знаки Зодиака, необремененные переживаниями о наличии порядка в доме

Овны

Представителям данного знака на самом деле более комфортно жить в чистом доме, вот только лень не позволяет им организовывать себе порядок самостоятельно. В связи с этим Овны предпочитают просто создать видимость порядка, что позволяет им чувствовать себя хорошо, несмотря на скрытый от глаз бардак. Достигают они «мнимого порядка» в результате уборки разбросанных вещей, бумаг и предметов в закрытые шкафы и даже под кровать.

И, невзирая на то, что бардак просто скрыт от глаз, а не убран на самом деле, Овны довольно комфортно себя чувствуют в такой обстановке, поэтому заслуженно считаются одним из самых неряшливых знаков Зодиака.

Львы

Люди, рожденные под этим знаком, отличаются своей широкой творческой душой, не желающей тратить своё время на рутинные заботы. Кроме того, как и у большинства творческих людей, в доме Львов обычно царит настоящий хаос и беспорядок. Однако, следует отметить, это совершенно не смущает представителей данного знака. Львы совершенно не заморачиваются над чистотой своего жилища, ведь бытовые вопросы их совершенно не волнуют.

Единственную лепту, которую Львы могут внести в обстановку своего жилища – это сделать интересный творческий дизайн комнаты, переставить интересным образом мебель или купить стильный настенный декор, если их, конечно, настигнет подобное вдохновение. Заморачиваться уборкой жилища Львы станут лишь тогда, когда потеряют возможность находить нужные им вещи среди собравшейся кучи хлама.

Стрельцы

Стрельцы совершенно не домашние люди, поэтому и вопрос быта волнует их в последнюю очередь. Они редко находятся дома, проводя почти всё свое время на работе, различных встречах с друзьями, вечеринках, курсах и прочих своих хобби, занятия которыми возможны также лишь вне дома. В связи с этим на уборку своего жилища времени у них практически не остается, да и желания тоже.