Красный флаг: как подобрать алую помаду, которая сделает вас самой сексуальной

Не думайте, что с красной помадой дела обстоят настолько просто - одного лишь яркого акцента на губах будет недостаточно, чтобы создать идеальный образ. Если вы хотите, чтобы алый оттенок “заиграл“ в правильном ключе, раскрыв всю красоту вашей внешности, ему необходимы грамотные “сообщники“. Запомните, начинать мейк необходимо с создания идеально ровного тона кожи, а также не забудьте подчеркнуть брови и слегка подкрасить глаза - ограничьтесь тушью, которую нанесете в один слой. Вам необходимо сотворить верный “каркас“ лица, на котором главным акцентом станут именно алые губы.

Прежде, чем приступить к нанесению помады, пройдитесь по контуру губ палочкой, смоченной в мицеллярной воде, а затем консилером. Так вы создадите незаметные невооруженным глазом границы, которые уберегут помаду от неумолимого растекания и позволят ей продержаться как можно дольше. Карандаш - абсолютно не обязателен и является прерогативой тех девушек, которые не могут наносить помаду без четко видимых границ. Если вам требуется коррекция губ, например вы хотите сделать из чуть больше или наоборот тоньше, то помните, что карандаш по тону должен совпадать с помадой, ведь времена, когда контур и основной цвет средства были контрастными остались в далеком прошлом.

Если вам кажется, что вы нашли красную помаду своей мечты, то немного повремените, ведь выбирать ее нужно с учетом таких мелочей, как цвет зубов, оттенок кожи, а также тон глаз и волос. Поэтому обязательно перед покупкой протестируйте бьюти-средство в магазине и присмотритесь к нему: так ли он идеален, как вам кажется?

Блондинкам

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Светловолосым девушкам с голубыми, серыми или зелеными глазами невероятно повезло, ведь еще со времен прошлого века считается, что красная помада создана именно для них. И это утверждение абсолютно верно: блондинкам именно алый оттенок подходит больше всего. К тому же вы практически не ограничены в цветах, ведь вам к лицу будут и всяческие ягодные цвета, такие как малиновый, клюквенный и брусничный, и даже морковно-красный. Удачность выбора зависит лишь от вашего естественного оттенка волос, поэтому обязательно пользуйтесь тестером перед покупкой косметики в магазине.

Шатенкам

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