Чт, 19.09.2019
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Быстро и вкусно: новый суп лентяйским способом
Видеорецепт

Суп с фаршем, грибами и тертым картофелем.

ФОТО: скриншот с youtube.com

«Супчик с фаршем, грибами и тертым картофелем выручает, когда надо что-то быстро приготовить. Он немного необычный, но очень вкусный и сытный. Просто и по-домашнему!» - так описала автор кулинарного блога «Вика - Простые Рецепты» блюдо, рецептом которого поделилась на своем YouTube-канале, пишет Tvnet.lv. Возьмите на заметку...

Ингредиенты (на кастрюлю объемом 2 л):

  • вода - 1,5 л,
  • картофель среднего размера 2 шт.,
  • лук - 1 головка,
  • шампиньоны - 200 г,
  • куриный фарш (филе) - 300 г,
  • сырок плавленый - 1 шт.,
  • растительное масло - 2-3 ст. л.,
  • зелень укропа (петрушки), соль, перец по вкусу, лавровый лист.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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