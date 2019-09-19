Быстро и вкусно: новый суп лентяйским способом
«Супчик с фаршем, грибами и тертым картофелем выручает, когда надо что-то быстро приготовить. Он немного необычный, но очень вкусный и сытный. Просто и по-домашнему!» - так описала автор кулинарного блога «Вика - Простые Рецепты» блюдо, рецептом которого поделилась на своем YouTube-канале, пишет Tvnet.lv. Возьмите на заметку...
Ингредиенты (на кастрюлю объемом 2 л):
- вода - 1,5 л,
- картофель среднего размера 2 шт.,
- лук - 1 головка,
- шампиньоны - 200 г,
- куриный фарш (филе) - 300 г,
- сырок плавленый - 1 шт.,
- растительное масло - 2-3 ст. л.,
- зелень укропа (петрушки), соль, перец по вкусу, лавровый лист.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!