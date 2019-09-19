Врач рассказала о продуктах, которые способствуют сну и бессоннице

Соломатина пояснила, что для хорошего сна организму необходим триптофан - аминокислота, которой насыщены продукты животного происхождения. Но то же мясо для употребления вечером является слишком тяжелым продуктом, ему следует предпочесть более легкие варианты. С этой целью для перекусов поздним вечером подходят кефир, ряженка или простокваша, яичный белок.

«Эти продукты должны быть теплыми, что дает дополнительный расслабляющий эффект. Еще можно отметить бананы. Они содержат серотонин, способствующий успокоению», - сообщила врач в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Также вечером для улучшения сна можно съесть не жирный и не соленый сыр. От острых и соленых сыров в поздние часы лучше отказаться - они могут стать причиной утренних отеков лица.

Плохо действуют на сон продукты, которые активизируют кровообращение. Например, перец, чеснок и имбирь. Они не только оказывают на организм возбуждающее действие, в некоторых случаях их потребление увеличивает частоту сердечных сокращений.