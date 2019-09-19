Выбросить из гардероба осенью 2019: четыре топа, от которых стоит отказаться

В осенний сезон можно составить отличный образ с топами. Достаточно будет всего лишь накинуть куртку или кардиган. Но если в вашем гардеробе лежит 4 топа, о которых мы расскажем дальше, лучше немедленно от них избавиться и заменить на более актуальные вещи.

1. Топ с кружевом. Отказаться!

Несколько сезонов назад бельевой топ, отделанный кружевом, был на пике популярности. Он присутствовал в гардеробе практически каждой модницы. Но в этом сезоне о них лучше забыть, поскольку сейчас в моде простота и лаконичность.

Игра с текстурами будет выигрышной, если она сочетается в нескольких вещах, а не в одной. К примеру, на кружевное платье накинуть джинсовую куртку – это интересно и стильно. Но забудьте о сочетании разных фактур в одном топе.

На что заменить

Лучше замените топ с кружевом на нежный шелковый. В сочетании с косухой он будет смотреться очень стильно и актуально.

2. Цветочный принт. Отказаться!

Кроме топов, отделанных кружевом, достаточно часто встречаются вещи в цветочек. Такой принт является достаточно популярным, но только не на топе! Такая вещь выглядит чрезмерно наляпистой и простой.

На что заменить

Более стильный и интересный образ можно создать, надев простой лаконичный топ.

3. Кружевной топ «бюстье». Отказаться!

Кружевные топы могут выглядеть очень соблазнительно, иногда даже чрезмерно. Именно по этой причине «бюстье» в списке антитрендов. В этом сезоне актуальна спокойная одежда, не несущая в себе намека на эротику.

На что заменить

Обладательницам красивой фигуры будет достаточно заправить обычный топ за пояс, чтобы подчеркнуть свою стройность.

4. Очень широкие лямки. Отказаться!

Вещь с такими лямками можно классифицировать как недофутболку и перетоп. Такие широкие лямки перекрывают полностью плечо, поэтому так и хочется пришить к ним рукав, чтобы сделать полноценную футболку.

Надевая такую модель, девушка рискует сильно состарить себя. Увидеть разницу очень легко, примерьте подобный топ с тонкими бретелями – и несколько лет сразу исчезнет.

На что заменить

Если вы носите такие топы, потому что являетесь обладательницей большой груди, при этом бретели вашего бюстгальтера не самые тонкие, то просто подберите топ с лямками необходимой ширины. Главное – не переборщите, ведь даже 1 сантиметр может играть важную роль.