Тыквенные семечки для женщин: польза и вред

Итак, тыквенные семечки. В чем их польза для женского здоровья? Давай разбираться.

Тыквенные семечки: польза для женщин

Этот продукт подходит женщинам любого возраста. Благодаря им нервная система начинает работать четче, стрессы переносятся легче. Также этот продукт снижает утомляемость, улучшает работу ЖКТ, нормализует холестерин, гемоглобин и другие важные показатели.

Фитоэстрогены, которые содержатся в семечках, благотворно влияют на гормональный фон. Их хорошо воспримет твой организм и в период месячных, и при менопаузе.

А женщинам, которые хотят забеременеть, гинекологи советуют тыквенные семечки. Считается, что они положительно влияют на репродуктивную функцию.

В косметологии тыквенные семечки также популярны. Например, они помогают избавиться от пигментных пятен. Для ее приготовления достаточно только смешать тыквенные семечки, смолотые в порошок, с медом в соотношении один к одному, добавить одну чайную ложку крахмала и немного воды.

Что будет, если есть тыквенные семечки ежедневно?

Женщинам можно съедать по 50-60 грамм сырых тыквенных семечек каждый день или несколько раз в неделю. Это поможет укрепит иммунитет.

Польза тыквенных семечек для женского здоровья

Тыквенные семечки помогают в лечении полипов матки и половых путей, цистита и облегчения симптомов менопаузы.

Считается, что смесь куриного яйца, растительного масла и молотых семечек, разогретая на водяной бане, помогает в борьбе с полипами. А смешанные с сахаром и водой тыквенные семечки помогают при цистите.

А вот симптомы менопаузы облегчит молочко из тыквенных семян. Его можно получить, взбив семена с медом и блендером.

Тыквенные семечки при беременности

Полезны такие семена и для беременных. Так, в 100 граммах семян содержится 80% суточной нормы железа, магния и меди – 1,5 нормы, фосфора – 1,7, а марганца – почти 2.

Вред тыквенных семечек

Кроме пользы, тыквенные семечки могут нанести вред твоему организму. Так, игнорирование рекомендаций специалистов и повышение нормы могут привести к:

повреждению эмали и развитию зубного камня.

увеличению массы тела.

развитию застойных процессов в суставах за счет чрезмерного скопления соли.