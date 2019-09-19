Тыквенные семечки для женщин: польза и вред

Тыквенные семечки бывают настолько вкусными, что иногда стоит опасаться зависимости. Польза тыквенных семечек - именно то, о чем тебе расскажет Tochka.net. Кстати, о вреде мы тоже расскажем.
Итак, тыквенные семечки. В чем их польза для женского здоровья? Давай разбираться.
Тыквенные семечки: польза для женщин
Этот продукт подходит женщинам любого возраста. Благодаря им нервная система начинает работать четче, стрессы переносятся легче. Также этот продукт снижает утомляемость, улучшает работу ЖКТ, нормализует холестерин, гемоглобин и другие важные показатели.
Фитоэстрогены, которые содержатся в семечках, благотворно влияют на гормональный фон. Их хорошо воспримет твой организм и в период месячных, и при менопаузе.
А женщинам, которые хотят забеременеть, гинекологи советуют тыквенные семечки. Считается, что они положительно влияют на репродуктивную функцию.
В косметологии тыквенные семечки также популярны. Например, они помогают избавиться от пигментных пятен. Для ее приготовления достаточно только смешать тыквенные семечки, смолотые в порошок, с медом в соотношении один к одному, добавить одну чайную ложку крахмала и немного воды.
Что будет, если есть тыквенные семечки ежедневно?
Женщинам можно съедать по 50-60 грамм сырых тыквенных семечек каждый день или несколько раз в неделю. Это поможет укрепит иммунитет.
Польза тыквенных семечек для женского здоровья
Тыквенные семечки помогают в лечении полипов матки и половых путей, цистита и облегчения симптомов менопаузы.
Считается, что смесь куриного яйца, растительного масла и молотых семечек, разогретая на водяной бане, помогает в борьбе с полипами. А смешанные с сахаром и водой тыквенные семечки помогают при цистите.
А вот симптомы менопаузы облегчит молочко из тыквенных семян. Его можно получить, взбив семена с медом и блендером.
Тыквенные семечки при беременности
Полезны такие семена и для беременных. Так, в 100 граммах семян содержится 80% суточной нормы железа, магния и меди – 1,5 нормы, фосфора – 1,7, а марганца – почти 2.
Вред тыквенных семечек
Кроме пользы, тыквенные семечки могут нанести вред твоему организму. Так, игнорирование рекомендаций специалистов и повышение нормы могут привести к:
- повреждению эмали и развитию зубного камня.
- увеличению массы тела.
- развитию застойных процессов в суставах за счет чрезмерного скопления соли.
Более того, тыквенные семечки противопоказаны при гастрите, язве, повышенной кислотности, плохой проходимости желудка.