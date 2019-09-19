Бомба! Седокова выложила «горячее» фото и рассказала, как найти идеального парня

«Вот если не идет, если пазлы не сложились изначально, то поверьте — не надо», — дала совет девушкам знаменитость.

Седокова рассказала, что лучше сразу сказать молодому человеку «нет», если что-то не устраивает, чем затягивать и мучить и себя, и его. В конце артистка призвала женщин ценить и любить себя, несмотря на неудачи в личной жизни.