Смотрите, какие элегантные осенние комплекты приготовили эстонским женщинам итальянские бренды
8 сентября в бутике Persona Bella ( T1 Mall of Tallinn) состоялся показ для клиентов осенней коллекции 2019.
Цель показа - дать лучшее представление о том, какие элегантные осенние комплекты приготовила женщинам итальянская компания Miroglio Fashion Groupp.
Комплекты от брендов ELENA MIRO, CARACTERE, DIANA GALLESI, PER TE BY KRIZIA, LUISA VIOLA очень понравились гостям показа.
После показа начался ажиотаж покупок: часть комплектов были раскуплены сразу же и были приняты заявки на дополнительный заказ.