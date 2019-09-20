Какие витамины нужны осенью для поддержания нормального состояния организма

Последствия авитаминоза в организме человека осенью

Недостаток витаминов в организме в любое время года может привести к развитию различных заболеваний, ослаблению иммунной системы, появлению проблем в работе различных других систем организма. Для того, чтобы понять, как восполнить потерю, нужно разобраться, какого же витамина или комплекса витаминов не хватает в каждом конкретном случае.

Довольно часто при авитаминозе у человека наблюдается ухудшения состояния волос, ногтей, кожи. Также могут быть перепады настроения или даже депрессия. Осенние частые смены настроения связаны именно с недостатком витаминов в организме, а не по каким-то другим причинам.

Стоит помнить, что прием противовирусных и антибактериальных препаратов не является разумным решением проблемы осенью. В процессе метаболизма эти препараты выводят остатки витаминов. Поэтому, для того, чтобы избежать авитаминоза, нужно знать, какие продукты употреблять и какие витаминно-минеральные комплексы пропить.

Список витаминов, необходимых организму осенью

Итак, осенью крайне необходимо употреблять витамин С. Нехватка его в организме является причиной невозможности организма бороться с вирусными респираторными заболеваниями. Витамины, относящиеся к этой группе, помогают выводить из организма медь и ртуть, в частности, их токсины. Пополнять запасы витамина С нужно, употребляя в пищу квашенную и свежую капусту, клюкву, цитрусовые, сладкий перец. Витамин С не накапливается и не синтезируется в организме. Именно поэтому нужно регулярно восполнять его недостатки.

Нехватка витаминов группы В в организме может привести к нарушениям работы пищеварительной и центральной нервной системы. Эти витамины поддерживают необходимый уровень лейкоцитов в крови и отвечают за структурный состав крови. Здоровый вид кожи и волос также зависит от наличия в организме витамина В. Пополнить его запасы можно, употребляя в пищу мясо птицы, фрукты, бобовые и зерновые культуры. Свежие овощи, зелень, крупы в рационе человека осенью должны быть обязательно.

Витамины группы А защищают организм от инфекций и вирусов, отвечают за работу иммунной и дыхательной систем, нормализуют работу зрительной системы человека. Мужчинам, работающим со сложными механизмами довольно часто врачи рекомендуют употреблять именно витамины, относящиеся к группе А. Именно они предотвращают старение организма и отвечают за его износостойкость. Содержатся витамины этой группы в яичных желтках, печени, рыбьем жире, сливочном масле.

Витамины группы D поступают в организм при умеренном воздействии на него солнечных лучей. Организм редко нуждается в пополнении запасов этого витамина. Однако в осенний период наблюдается снижение солнечной активности и значительное уменьшение нахождение людей на свежем воздухе, поэтому уровень кальциферола в организме нужно пополнять.

Витамин Е отвечает за расширение сосудов, помогает бороться с дерматологическими и глазными болезнями, стабилизирует работу нервной системы. Для того, чтобы организм не нуждался осенью в витамине Е, нужно пополнять его запасы, включая в рацион растительное масло, ягоды, яблоки, сливы, алычу.