Новый тренд: женщины избавляются от «лица стервы»

Об этом явлении пишет New York Post, ссылаясь на пластического хирурга из нью-йоркской клиники Shafer Plastic Surgery & Laser Center доктора Дэвида Шэфера. Врач утверждает, что к нему постоянно приходят клиентки, которым не нравится их выражение лица.

Специалист детально объяснил, чем недовольны его пациентки. Оказывается, женщины замечают, что когда они пребывают в расслабленном состоянии или не пытаются изобразить конкретных эмоций, их лицо непроизвольно принимает раздраженный, недовольный или злой вид, пишет Medikforum.ru.

Такому выражению пластический хирург дал специальное название Resting bitch face - лицо отдыхающей стервы.

«Женщины не всегда применяют этот термин, но когда я упоминаю лицо «отдыхающей стервы», они говорят: «Точно», - рассказал доктор Шэвер.

Он добавил, что его клиенткам хочется, чтобы в моменты расслабления их лица выглядели приветливо. Специалист поделился, что несколько раз в неделю помогает разным людям получать такие «позитивные» лица.