Какие проблемы заставляют каждый знак Зодиака идти к холодильнику?

Овен

Эмоциональность и несдержанность Овнов часто оборачивается против них самих. Они расстраиваются, когда обижают людей своей бестактностью, поэтому и страдают от этого, заедая все фаст-фудом.

Телец

Из-за своего упрямства и тяги к консерватизму, многие пустяковые проблемы Тельцы способны превратить в трагедию. Если бы они чуть больше проявляли гибкости в отношениях, то не пришлось бы свой стресс заедать булочками.

Близнецы

Любые трудности могут поселить в душе у Близнецов большую тревогу, ведь они очень бояться ответственности. Любое серьезное дело может стать поводом, чтобы съесть что-то оригинальное и неожиданное.

Рак

Повышенная чувствительность Раков заставляет их ждать от окружающих эмоциональную отдачу. Очень часто представители этого знака остро ощущают одиночество, которое заставляет их объедаться домашней едой.

Лев

Повышенное самомнение Львов приводит к тому, что они часто чувствуют себя недооцененными. Они не выносят критику в свой адрес, и не будут слушать чужие советы. А разрывать отношения они предпочитают в ресторане под бокал вина и дорогое блюдо.

Дева

Критикующие все и всех Девы доставляют проблемы сами себе. Окружающие просто не в силах постоянно слышать от них критику и замечания, поэтому Деве остается лишь поедать пищу, очень полезную для здоровья.

Весы

Мечты о равенстве и справедливости в этом жестоком мире несбыточны, поэтому Весам очень сложно сохранять внутренний баланс. Их желания разбиваются о суровый быт, что заставляет их наслаждаться причудливыми блюдами.

Скорпион

Собственная подозрительность и самоедство постоянно мучают Скорпионов. Они изводят себя сомнениями, заедая все мясными блюдами.

Стрелец

Свою независимость и свободный стиль жизни Стрельцы оберегают всеми силами. Любой поползновения в эту сторону приводит их в панику, превращаясь в спешное поедание десертов.

Козерог

Любое отклонения от плана приводит Козерогов в бешенство. Они не умеют расслабляться, а любой стресс заедают классическими блюдами.

Водолей

Представители этого знака слишком сосредотачиваются на себе и своих проблемах. Они не стараются интересоваться чужим мнением, а просто налегают на салаты и сладкие напитки.

Рыбы