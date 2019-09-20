Татьяна Буланова удивила поклонников новым цветом волос

Мега-популярная звезда российского шоу-бизнеса эпохи 90-х Татьяна Буланова перекрасила волосы в темный цвет. Красивая и невероятно талантливая певица своими изменениями сильно удивила фанатов.

Как отреагировала публика на смену образа?

Российская певица Татьяна Буланова в своем мироблоге опубликовала фотографию, которая свидетельствует о смене цвета волос поп-дивы 90-х. Исполнительница из блондинки превратилась в брюнетку, что удивило поклонников. Фанаты отреагировали по-разному на снимок артистки, однако есть и те, кто считает, что темный цвет волос старит 50-летнюю звезду.

Читатели Инстаграм-страницы Булановой пишут:

«Только не чёрное с красным. Старит», «Удивительная, красивая и талантливая» (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, примечание Редакции).

Татьяна Буланова, действительно, красивая женщина, независимо от того, какой бы цвет волос она ни выбрала. Поклонники ретро-музыки, следят за творчеством певицы, и отмечают, что за годы своей певческой карьеры, исполнительница не стареет: все также прекрасна, как и в лихие 90-е.

Впервые мир увидел Татьяну Буланову в составе группы «Летний сад» на фестивале «Ялта-1991», затем на «Новогоднем огоньке». А на конкурсе «Шлягер-1991», благодаря песне «Не плачь», артистка была удостоена гран-при. Уже в 1992 году вышел ее первый альбом, для которого Татьяна сама написала музыку.

Приятно то, что артистка востребована и по сей день. Звезда ведет активную концертную деятельность, записывает новые песни и выпускает свежие клипы.

Так, в январе 2019 года Татьяна Буланова совместно с русской группой из Эстонии «ПараТайн» выпустила клип на песню «Белые дороги», которая взорвала все музыкальные чарты России, Украины и Эстонии. Хочется отметить, что в клипе Татьяна выглядит очень молодо, стильно и просто обворожительно.

А поклонники из Эстонии уже 13 октября смогут услышать Татьяну Буланову в живую, ведь в клубе Cathouse Concert Hall состоится ее сольный концерт! Не пропустите!