Большинство людей неправильно используют дезодорант – неожиданное мнение эксперта

По мнению эксперта-дерматолога Поппер Сандры Ли, основанном на научных исследованиях, утреннее нанесение дезодоранта не так уж эффективно.

Правильное нанесение дезодоранта

Возможно, приведенные ниже сведения послужат толчком к изменению вашего гигиенического расписания – большинство людей привыкли после пробуждения сразу же принимать душ, одеваться, приводить в порядок волосы, наносить макияж, использовать дезодорант, а уже затем приступать к своим деловым обязанностям.

Однако мнение эксперта слегка противоречит укоренившимся привычкам – оказывается, ключевая часть утренней рутина базируется на неверном понимании процессов, происходящих в эти моменты в организме. Правильнее пользоваться дезодорантом непосредственно перед сном.

На первый взгляд, такой совет может показаться несколько странным, но у него имеется серьезная научная подоплека.

Сразу после умывания нет нужды пользоваться средствами защиты от пота – это глубоко укоренившаяся в сознании ошибка. Нужен перерыв между двумя этапами. Такой маленький секрет помогает более длительный период времени сохранять кожу молодой и здоровой.