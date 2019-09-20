Рябиновый бум: что вкусненького приготовить из полезной ягоды
Ловите идеи, как превратить красивые и очень полезные ягоды рябины во вкусные и не менее полезные заготовки на зиму! Спасибо скажете...
1. Рябиновый сироп
Ингредиенты:
- 500 г рябины,
- 600 г сахара,
- 500 мл воды.
Приготовление:
1. Промытые ягоды залить горячей водой 1:1 и варить 5 минут.
2. Слить воду, ягоды протереть через сито с марлей, чтобы выжать сок.
3. Вскипятить воду с сахаром, добавить рябиновый сок, еще раз довести до кипения, остудить и разлить по бутылкам, пишет Rus.tvnet.lv.
2. Варенье из рябины и яблок
Ингредиенты:
- 1 кг рябины,
- 1 кг яблок,
- 0,5 л воды,
- 2 кг сахара.
Приготовление:
1. Замочить рябину в холодной воде на 24 часа, затем бланшировать 15 минут.
2. Приготовить сахарный сироп.
3. Очистить яблоки, нарезать толстыми ломтиками и поместить в охлажденный сироп. Добавить подготовленную рябину и дать настояться 2-3 часа.
4. Варить на медленном огне до тех пор, пока варенье не станет густым, а яблоки не слишком размягчатся.
5. Горячее варенье разлить по банкам и закрыть крышками.
3. Рябиновый джем
Ингредиенты:
- 0,5 кг рябины,
- 1,5 кг яблок,
- 1,5 кг сахара.
Приготовление:
1. Почистить и нарезать яблоки, поместить их в кастрюлю.
2. Добавить к яблокам рябину, немного воды и довести до кипения. Когда рябина и яблоки слегка растворятся, добавить сахар.
3. Варить до готовности. Горячий джем разложить по банкам и дать остыть.
4. Маринованные груши с рябиной
Ингредиенты:
- рябина,
- груши,
- вода - 2 л,
- душистый перец - 8-10 горошин.,
- гвоздика - 8-10 соцветий,
- палочки корицы - 2 шт.,
- уксус 9% - 400 мл,
- сахар - 1 кг.
Приготовление:
1. Сначала надо приготовить маринад, чтобы он немного остыл, пока будут наполняться банки. Для этого необходимо в воду добавить душистый перец, гвоздику, корицу и сахар, довести до кипения и влить уксус.
Ах, пахнет - как Рождество!!!! Надеемся, что к зимним праздникам у вас в подвале или в кладовке останется хоть одна баночка.
2. Обдать рябину горячей водой.
3. Груши очистить и нарезать произвольно - можно просто пополам или на 4 части.
4. Уложить в банки груши и рябину, чередуя их, и залить маринадом.
5. Поместить банки в горячую воду и прогреть примерно 15 минут, после чего закрыть крышками, перевернуть и оставить остужаться.
5. Рябиновое варенье
Ингредиенты:
- 1 кг рябины,
- 1 кг сахара,
- 0,5 л воды.
Приготовление:
1. Рябину очистить, помыть, залить кипятком (для уменьшения горечи) и выдержать в нем 5-10 минут.
2. Слить воду и сварить сироп из расчета 1 кг сахара на 0,5 л воды.
3. Всыпать ягоды в горячий сироп и оставить их там на 12 часов для впитывания. Затем варить на равномерном огне около 1 часа.