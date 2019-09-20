Рябиновый бум: что вкусненького приготовить из полезной ягоды

1. Рябиновый сироп

Ингредиенты:

500 г рябины,

600 г сахара,

500 мл воды.

Приготовление:

1. Промытые ягоды залить горячей водой 1:1 и варить 5 минут.

2. Слить воду, ягоды протереть через сито с марлей, чтобы выжать сок.

3. Вскипятить воду с сахаром, добавить рябиновый сок, еще раз довести до кипения, остудить и разлить по бутылкам, пишет Rus.tvnet.lv.

2. Варенье из рябины и яблок

Ингредиенты:

1 кг рябины,

1 кг яблок,

0,5 л воды,

2 кг сахара.

Приготовление:

1. Замочить рябину в холодной воде на 24 часа, затем бланшировать 15 минут.

2. Приготовить сахарный сироп.

3. Очистить яблоки, нарезать толстыми ломтиками и поместить в охлажденный сироп. Добавить подготовленную рябину и дать настояться 2-3 часа.

4. Варить на медленном огне до тех пор, пока варенье не станет густым, а яблоки не слишком размягчатся.

5. Горячее варенье разлить по банкам и закрыть крышками.

3. Рябиновый джем

Ингредиенты:

0,5 кг рябины,

1,5 кг яблок,

1,5 кг сахара.

Приготовление:

1. Почистить и нарезать яблоки, поместить их в кастрюлю.

2. Добавить к яблокам рябину, немного воды и довести до кипения. Когда рябина и яблоки слегка растворятся, добавить сахар.

3. Варить до готовности. Горячий джем разложить по банкам и дать остыть.

4. Маринованные груши с рябиной

Ингредиенты:

рябина,

груши,

вода - 2 л,

душистый перец - 8-10 горошин.,

гвоздика - 8-10 соцветий,

палочки корицы - 2 шт.,

уксус 9% - 400 мл,

сахар - 1 кг.

Приготовление:

1. Сначала надо приготовить маринад, чтобы он немного остыл, пока будут наполняться банки. Для этого необходимо в воду добавить душистый перец, гвоздику, корицу и сахар, довести до кипения и влить уксус.

Ах, пахнет - как Рождество!!!! Надеемся, что к зимним праздникам у вас в подвале или в кладовке останется хоть одна баночка.

2. Обдать рябину горячей водой.

3. Груши очистить и нарезать произвольно - можно просто пополам или на 4 части.

4. Уложить в банки груши и рябину, чередуя их, и залить маринадом.

5. Поместить банки в горячую воду и прогреть примерно 15 минут, после чего закрыть крышками, перевернуть и оставить остужаться.

5. Рябиновое варенье

Ингредиенты:

1 кг рябины,

1 кг сахара,

0,5 л воды.

Приготовление:

1. Рябину очистить, помыть, залить кипятком (для уменьшения горечи) и выдержать в нем 5-10 минут.

2. Слить воду и сварить сироп из расчета 1 кг сахара на 0,5 л воды.