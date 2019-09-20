Как влияет на отношения разница в возрасте между мужчиной и женщиной

Гармония в паре, безусловно, зависит от эмоциональной гибкости партнеров и умения договариваться. Но определенная статистика все же существует, пишет Wday.ru.

Идеальная разница в возрасте между мужчиной и женщиной

Считается, что наиболее крепкие супружеские союзы создаются, если муж старше жены на два–пять лет. В этом случае психическое развитие партнеров приблизительно одинаково. И мужчина уже способен встать у руля семьи, он будет защищать свою половинку от невзгод, при этом не оказывая сильного давления.

Но если партнеры уже взрослые и перешли тридцатилетний возрастной рубеж, то возможен крепкий брак между ровесниками.

Счастливой будет и пара, где женщина немного старше своего супруга, ведь к этому возрасту мужчина становится самодостаточным. А для тридцатилетней женщины, в отличие от юной девушки, представители противоположного пола чуть помоложе выглядят привлекательными и интересными.

Если разница в возрасте мужчины и женщины больше пяти лет

Заключается все больше браков, где супруга значительно старше мужа. Общество становится толерантнее к таким парам, да и дамы сейчас сохраняют свежесть и привлекательность намного дольше. Подобный союз будет крепким, если...

обоих партнеров устраивает доминирование женщины, как более умной, опытной и зачастую материально обеспеченной;

муж, несмотря на юный возраст, становится во главе семьи, а супруга позволяет ему принимать решения;

партнеры перешагнули сорокалетний рубеж, когда разница в пять–десять лет становится не такой значительной.

Но все же чаще встречаются союзы, где возраст джентльмена намного больше, чем его супруги. Юная партнерша привлекает такого мужчину свежестью и наивностью. Девушки вступают в такие браки, очаровываясь мудростью зрелого возлюбленного и его опытом в решении проблем. Молодая женщина чувствует себя защищенной: большинство ровесников вряд ли могут предложить ей стабильность, в том числе и материальную.

Слабой стороной неравных браков бывает то, что более юному партнеру хочется веселья и вечеринок, а тому, кто старше, – тишины и покоя. Причиной ссор могут стать различные жизненные цели, взгляды, интересы.