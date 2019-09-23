Роза Сябитова рассказала, что категорически нельзя делать жениху и невесте перед свадьбой

Профессиональная сваха Роза Сябитова в своем Instagram-аккаунте регулярно делится советами, как удачно устроить личную жизнь, а также рассказывает о приметах. Недавно телеведущая опубликовала новый пост в Instagram, в котором дала напутствие невестам и женихам перед свадьбой.

«Девушке невесте нельзя со стола стряхивать хлебные крошки — денег не будет и замуж выйдет за лысого», — написала Сябитова.

Также она рассказала, что в первый день свадьбы жениху нужно положить деньги под обе пятки, а невесте — под левую. «Много гостей на свадьбе — к долгим годам супружества», — добавила Роза.