Как избавиться от сонливости по утрам: советы ученых

В особенности с такой проблемой люди чаще всего сталкиваются осенью и зимой. А чтобы с ней справиться, стоит обратить свое внимание на советы ученых медиков, которые подскажут, как правильно поступать в такой ситуации.

Причины сонливости по утрам

Прежде чем бороться с проблемой сонливости по утрам, стоит выяснить, почему же она, собственно, возникает. Ответить на данный вопрос не так уж и сложно, ведь сонливость по утрам возникает в основном осенью и зимой, когда световой день намного короче ночи.

В темное время суток в организме человека вырабатывается такой гормон как мелатонин, отвечающий за периодичность сна. Именно поэтому, просыпаться рано утром, когда на улице еще темно, становится намного тяжелее, нежели, к примеру, весной, когда светлеет значительно раньше.

Несмотря на это существует множество различных способов, которые помогают справиться с данной проблемой без особого труда. Именно о них и рассказали медики и диетологи.

Эфирные масла и освещенность – первый помощник борьбы с сонливостью по утрам

Первое, что стоит запомнить, так это то, что экономить на электричестве осенью и зимой ни в коем случае нельзя. Ведь для того, чтобы остановить выработку мелатонина, гормона сна, стоит включить яркий дневной свет во всех комнатах. И результат не заставит себя долго ждать, ведь уже через пару минут можно почувствовать прилив бодрости.

Также очень хорошо в этом случае помогают запахи в доме. Исходя из этого, медики советуют иметь в доме определенные эфирные масла, в первую очередь разновидность цитрусовых масел. Так, апельсиновое эфирное масло способно влиять на выброс гормона счастья, соответственно, вдохнув несколько раз такое эфирное масло утром, можно простимулировать работу мозга, что в свою очередь повлияет на скорейшее пробуждение.

Для тех, кто не увлекается таким напитком как кофе, диетологи советуют заменить его теми же эфирными маслами. Или просто положить в небольшую открытую емкость мускатные орехи, пару зернышек кофе и палочку корицы. При этом настроение будет поднимать не только аромат, но и сам внешний вид емкости, если ее правильно оформить.

Правильный завтрак и напиток, которые помогают избавиться от сонливости по утрам

Чтобы быстрее проснуться, диетологи советуют правильно питаться по утрам. Отличным вариантом в таком случае станут крупы. Так, съев утром молочную кашу с ягодами или фруктами, можно наладить работу желудка и быстрее проснуться.

Дополнительным вариантом к завтраку станет бутерброд с печеночным паштетом, так как он содержит множество витаминов группы В. При этом бутерброд стоит дополнить бодрящим напитком.

Чтобы активизировать желудок, стоит перед едой выпить стакан воды. А вот после приема пищи нужно выпить кофе. Но и здесь стоит обратить внимание на несколько деталей. Для того чтобы кофе имел нужный эффект, то есть пробудить после сна, не стоит его разбавлять молоком, так как это снизит уровень кофеина в нем. Также стоит употреблять только заварной кофе, ведь растворимый имеет совсем маленький процент содержания кофеина.

Советы диетологов для хорошего утреннего пробуждения

Для того чтобы просыпаться утром без проблем и чувствовать себя бодрым, стоит правильно питаться. Для этого последний прием пищи должен быть за четыре часа до сна. При этом для ужина стоит брать рыбу, овощи, творог или яйца. А различные пирожные, которые все так любят покушать перед сном, стоит заменить яблоками, бананами или ягодами.

Очень важно лечь в правильное время спать, ведь от этого зависит утреннее побуждение. Делать это стоит до полуночи. Более того, легче уснуть и сделать это в хорошем настроении поможет вечерняя медитация или горячая ванна, так как это успокаивает нервную систему.