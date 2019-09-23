Избавляем гардероб от устаревших моделей: семь вещей, с которыми пора попрощаться

1. Джинсы скинни

В этом сезоне в моде широкие брючины. Полюбившиеся многим скинни стали антитрендом. Если вы всё же сильно полюбили такие джинсы, и вас расстраивает одна только мысль о том, что с ними придется расстаться, существует альтернатива.

Скинни можно надевать этой осенью, но главное комбинировать их с максимально объемным верхом, отвлекая внимание от ног. Таким образом, обтягивающие джинсы будут хорошо смотреться на контрасте объемов.

Запомните, от скинни с дырками всё же придется избавиться. Они совершенно вышли из моды и никакая игра на контрастах не спасет образ в данном случае.

2. Джинсы с вышивкой

Сейчас в тренде не только прямые или широкие джинсы, но и полностью чистые. Другими словами, на них не должна присутствовать лишняя отделка, в том числе и вышивка. Она очень простит образ, и уж точно не прибавит вам шарма.

Лучше составить образ с простыми джинсами, которые актуальны в этом сезоне.

3. Кожаные лосины

На сегодняшний день кожаные брюки в тренде. Кожа является актуальным материалом. Но, забудьте об обтягивающих моделях. Если в вашем гардеробе завалялись кожаные лосины, и особенно если они с низкой посадкой – немедленно избавьтесь от них.

В этом сезоне стоит выбирать широкие брюки с высокой талией.

4. Юбка с воланом по подолу

Дизайнеры начали отказываться от воланов. Такое украшение подола юбки уже всем приелось. Возможно, выбрасывать такую вещь ещё рано, возможно этот тренд со временем вернется в моду, но пока такие юбки следует отложить на дальнюю полку.

Юбку «годе» трудно подбирать. Достаточно сложно выбрать нужную длину и ширину расклешения. Такой фасон выгодно смотрится не на всех фигурах. Более того, юбка с воланом чем-то напоминает одежду наших бабушек.

Лучше выбирать простые, лаконичные юбки миди. Их легче сочетать с верхом и выгодно подчеркнут фигуру.

5. Гипюровая юбка-карандаш

Юбка-карандаш – неоспоримая классика. Но, только не в случае гипюра. Такие юбки стали пережитком прошлого.

В этом сезоне рекомендуется выбирать простые лаконичные модели. Если вы желаете привнести в свой образ изюминку, дополните юбку красивым поясом.

6. Цветочная юбка-карандаш

Данная модель также ушла в прошлое. Но, не стоит об этом жалеть. Юбку в цветочек достаточно трудно сочетать, составляя стильный образ. Она заметно придает объема бедрам, что не всегда удачно смотрится.

В этом сезоне стоит обратить внимание на полоску или клетку. Также выигрышным вариантом будет анималистика.

7. Юбка с баской

В этом сезоне, баска – антитренд. Невзирая на её свойство скрывать небольшие недостатки фигуры, в области бедер и живота, юбка не смогла долго удерживать позиции в модном рейтинге.