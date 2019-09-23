Семь причесок, от которых мужчины без ума

1. Объемные локоны

Мужчинам нравится думать, что им досталась настоящая фея-волшебница: будто она может создать потрясающую объемную прическу всего за несколько минут и выглядеть при этом невероятно эффектно. Лучше не раскрывать им тайны, сколько на самом деле у вас ушло времени на то, чтобы смастерить объемные локоны, чтобы порадовать их взор – пусть пребывает в сладком неведении хотя бы до того момента, когда вы решите связать друг друга узами брака.

2. Свободная коса

Небрежность – то, что искренне привлекает мужчин, ведь тогда им кажется, что их собственные недостатки внешности не так заметны. К тому же наши вторые половинки не любят слишком нарочитую правильность, строгость – это все вызывает у них лишь скуку, уныние и осознание, что-они-то в отличие от вас не так совершенны. Поэтому растрепанная свободная коса заслуженно попадает в их ТОП предпочтений.

3. Прямые пряди

Гладкость – другая сторона медали, которая порой невероятно заводит мужчин. Шелковистые, идеально выпрямленные пряди выглядят роскошно, соблазнительно и очень привлекательно, а прямой пробор по центру и вовсе навевает воспоминания о свободе девушек-хиппи. Вы же помните насколько вольны они были в своих убеждениях, предпочтениях и моральных устоях?

4. Гладкий хвост

Ariana Grande, 2016. ФОТО: PA images/Scanpix

В данном случае, если вам присущ перфекционизм, то можете смело им воспользоваться, потому что некоторым мужчинам безумно нравится образ «комсомолки, спортсменки и просто красавицы». Подобный лик идеальной девочки был их несбыточной мечтой в школе и сейчас, когда эта самая девчонка-отличница выбрала именно его, ему так и хочется похвастаться перед всем миром, какой невероятный подарок судьбы ему достался.

5. Небрежность

Не лохматость, а аккуратная небрежность и нарочитая несовершенность выглядят жутко сексуально: будто вы еще несколько минут назад сладко спали, а сейчас проснулись и взираете на своего суженного влюбленным взглядом. Особенно соблазнительно подобный стиль прически выглядит на коротких волосах – очень кокетливо и обольстительно.

6. Невидимки

Подобная прическа придется по вкусу мужчине-интеллектуалу, который разбирается в модных тенденциях и жить не может без всяких «сложностей». Асимметрия парням подобного типа кажется многогранной, интригующей и загадочной, как и девушка, которая решилась на такую интересную укладку.

7. Аккуратная гулька