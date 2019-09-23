Врач назвала шесть продуктов, влияющих на продолжительность жизни

Изданию «Аргументы и факты» врач сообщила, что ряд продуктов помогают предотвращать заболевания за счет содержания в них высокого уровня антиоксидантов. Тем самым данные продукты продлевают и жизнь.

Мухина пояснила, что антиоксиданты защищают клетки организма от разрушительного для них действия свободных радикалов. В клетках организма всегда присутствует какое-то количество свободных радикалов - молекул со свободным электроном, обладающих повышенной способностью к взаимодействию с другими молекулами. Эти частицы необходимы для осуществления нормальных процессов дыхания, обмена веществ, уничтожения чужеродных бактерий. Однако при повышении их концентрации в организме клетки подвергаются окислению, которое губительно для них, вызывает развитие воспалений, рака.

Лидером по уровню антиоксидантов, защищающих от действия свободных радикалов, является зеленый чай, отметила диетолог. По словам Мухиной, чай нужно пить ежедневно.

Также врач рекомендует употреблять в пищу финики. Они содержат богатый набор аминокислот, включая крайне важный для нервной системы триптофан. Кроме того в финиках присутствуют глутаминовая и никотиновая кислоты, благодаря которым поддерживается здоровая работа ЖКТ и восстанавливаются поврежденные клетки.

Помимо этого врач советует употреблять облепиху – она обеспечивает организм ретинолом, необходимым для хорошего состояния кожи и здоровья глаз.