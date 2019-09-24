Шесть горячих обувных тенденций нового модного сезона осень-зима для эстонских женщин

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Каковы же главные модные направления в обувной моде на предстоящий осенне-зимний сезон? В сотрудничестве с ведущим в Европе обувным магазином Deichmann энтузиаст моды и ведущая Кристьяана Мере подготовила обзор самых горячих обувных трендов. Ознакомся с модными тенденций начинающегося сезона в нашей галерее.

1. Ковбойские и байкерские сапоги

Романтика вестерна этой осенью однозначно в моде – платья с воланами, ковбойские шляпы и сапоги смотрят практически с каждой витрины. Если стиль наездника вам чужд, ничего страшного, ведь этой осенью в моде и несомненная обувная классика – черные ботильоны.

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На первый взгляд кажется, что это никакой не новый тренд, ведь нет, наверное, человека, у которого еще нет укороченных сапог черного цвета. Но это только на первый взгляд! В этом году актуальный штрих черным ботильонам придают массивные пряжки и тиснение под крокодиловую кожу. Поразительно универсальная обувь подойдет и к брюкам, и к юбке, как к повседневной, так и к более нарядной одежде.

2. Сапоги со змеиным принтом

Змеиный принт пришел в обувную моду уже прошлой осенью, да так никуда и не делся за год. Напротив, в этом сезоне змеиная кожа самых разных оттенков и в самой разной форме – все так же один из самых стильных узоров, который вы можете добавить в свой гардероб. Наиболее популярны красный и зеленый, однако классический коричневый и черный – тоже неплохой выбор. Если же змей вам хватило уже прошлой осенью, обратите внимание на сапоги с другими животными узорами – их также в этом сезоне можно увидеть на многих подиумах.

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3. Армейские ботинки (они же берцы, они же гады)

Старые-добрые грубые ботинки, у которых так много названий, наконец-то официально вернулись в моду. Чем более массивна и чем более серьезно смотрится на ногах эта любимая панками обувь – тем лучше. Вопрос только в том, с чем их носить и как сочетать со своим гардеробом и стилем. Вне всякого сомнения, самый трендовый способ внедрить такие ботинки в свой гардероб – дополнять ими сверхженственные платья. Стремиться следует к освежающему контрасту брутальности и женственности. Сочетайте грубые ботинки с кружевом, цветочными принтами и воланами – словом, всем тем, к чему вы обычно надели бы туфли. Это тренд для самых смелых!

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4. Шнуровка и оксфорды

Шнуровка снова в моде! Касается это и мужественных оксфордов, и невероятно женственных сапожек «как у Мэри Поппинс». Если времени и терпения, чтобы зашнуровывать высокие ботинки, у вас нет, то популярные в 90-х массивные оксфорды – это именно то, в чем вы хотите встретить осень. Кроме того, благодаря массивной подошве, они невероятно удобны и практичны.

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5. Мэри-джейны

Мэри-джейны, или туфли на каблуке с круглым носком и ремешком, которые вы скорее представите на ногах английской школьницы или своей бабушки, в этом сезоне неожиданным образом считаются вершиной стиля. Эта трогательная обувь – хорошая альтернатива как классической низкой обуви, так и туфлям на каблуке. Она однозначно добавит изюминку даже самому простому ансамблю. Особенно актуальны этой осенью мэри-джейны ярких цветов, оттенков металлик или сияющие.

Что касается цвета, то на подиумах осенью 2019 года доминирует красный – он обращает на себя внимание, эффектен и позволяет сохранить в остальном гардеробе сдержанный стиль. Алые мэри-джейны – что может быть лучше?

Обувные тренды сезона осень-зима 2019/2020 ФОТО: Фото: промо

6. «Уродливые» кроссовки

Последний и, несомненно, самый удобный тренд осени – «уродливые» кроссовки. Чем они более массивны и чем более кричащей расцветки, тем лучше.

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