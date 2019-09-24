Пять признаков, по которым свадебные фотографы прогнозируют будущее молодожёнов

Фотографы Ариэль Чапмен и Эрика Уайтинг с первого взгляда могут определить, что ждёт новобрачных — любовь до гроба или скорый развод.
Мало какая свадьба обходится без фотографа. Немудрено, что люди с камерами, которых нанимают запечатлеть момент создания новой семьи, повидали на своём веку много пар. Они поделились с изданием Insider своими наблюдениями и рассказали, как вычислить счастливых новобрачных и тех, которых не ждёт ничего хорошего, пишет Life.ru.
1. Смех
Смех молодожёнов на свадьбе — хороший сигнал, считают профессионалы.
«Фотосессия может быть утомительной. Если партнёры находят в себе силы для того, чтобы просто поулыбаться, это уже о многом говорит. Ну, а если видно, что процесс доставляет им истинное удовольствие и они наслаждаются друг другом, значит, их отношениям ничто не угрожает», — уверена Чапмен, имеющая за плечами 13-летний опыт свадебных съёмок.
2. Зрительный и тактильный контакт
«Сразу видно, когда молодожёны не спускают друг с друга глаз, часто прикасаются к партнёру, держатся за руки, стоят рядом, даже если беседуют с кем-то другим. Это тоже признак крепких уз» - утверждает Эрика Уайтинг.
3. Интерес к съёмке
«Если новобрачные (или хотя бы один из них) не проявляют особого интереса к фотосессии и выглядят безучастно, что-то здесь не так», — отмечает Уайтинг.
«Ситуация усугубляется, если в процессе съёмки они позволяют себе саркастические комментарии по отношению друг к другу», — добавляет она.
4. Конфликты
«Конфликты, напряжённость, споры между участниками свадебной церемонии или членами семьи могут быть признаками стресса в отношениях или могут вызвать его позже», - говорит Эрика.
5. Ощущения фотографа
Но главный ориентир — насколько самому свадебному фотографу комфортно работать с конкретной парой.
«Если во время фотосессии я невольно умиляюсь отношениям молодожёнов — это всегда лучший признак того, что они вместе надолго», — признаётся Чапмен.