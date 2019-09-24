Пять признаков, по которым свадебные фотографы прогнозируют будущее молодожёнов

«Фотосессия может быть утомительной. Если партнёры находят в себе силы для того, чтобы просто поулыбаться, это уже о многом говорит. Ну, а если видно, что процесс доставляет им истинное удовольствие и они наслаждаются друг другом, значит, их отношениям ничто не угрожает», — уверена Чапмен, имеющая за плечами 13-летний опыт свадебных съёмок.