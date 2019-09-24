На снимке УЗИ девушки, которая чудом забеременела, появился ангел-хранитель

Британи Кларк и её молодому человеку Джеймсу Груверу всего по 24 года. Но они уже успели смириться с мыслью, что у них никогда не будет детей. У девушки диагностировали эндометриоз. При этой болезни клетки внутреннего слоя стенки матки начинают разрастаться вне органа, провоцируя кровотечения, постоянные боли, а также бесплодие.

Но несколько недель назад, когда Британи нездоровилось уже не первый день, Джеймс попросил её сделать тест на беременность. Результат, как они не могли ожидать, оказался положительным. Но, когда пара пришла на УЗИ, удивиться им пришлось ещё раз. На ультразвуковом снимке в правом верхнем углу они заметили тень в форме силуэта человека с протянутой рукой — сообщает The Sun.

«Я послала фотографию моей маме и тётушке. Показалось, здесь что-то не так. Они обе сказали, что на снимке видно лицо и указывающую на ребёнка руку. Тётя сказала, что это ангел-хранитель, который присматривает за ним», - рассказала Британи Кларк.