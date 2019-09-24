Вера Брежнева объяснила свою страсть к обнаженным фото

«Пройдут годы. Я с удовольствием буду вспоминать это время. Любоваться тем, в какой я была форме, как жила и что чувствовала. А главное — вспоминать, что успела сделать. Мне будет радостно и тепло на душе. Спасибо вам за добрые слова, пока я жива», — написала звезда.