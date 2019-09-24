Вера Брежнева объяснила свою страсть к обнаженным фото

Вера Брежнева — женщина с роскошными формами и часто любит демонстрировать идеальное тело на публике. Ее наряды на красных ковровых дорожках обычно сложно рассмотреть — настолько они миниатюрны. Инстаграм-аккаунт звезды заполнен полуобнаженными снимками. Даже в рекламных роликах бытовых товаров звезда появляется исключительно в дерзких мини-юбках и платьях. Страсть к демонстрации тела Вера Брежнева объяснила в своем блоге, пишет Eg.ru.
«Пройдут годы. Я с удовольствием буду вспоминать это время. Любоваться тем, в какой я была форме, как жила и что чувствовала. А главное — вспоминать, что успела сделать. Мне будет радостно и тепло на душе. Спасибо вам за добрые слова, пока я жива», — написала звезда.
Зарубежные знаменитости, между прочим, не довольствуются воспоминаниями о своих былых годах и рассматриванием фото, на которых они запечатлены молодыми. Например, Моника Беллуччи с удовольствием продолжает сниматься обнаженной. Не ограничивает себя и Кейт Мосс. Уверены, что и Вера с годами будет становиться все краше, и мы еще увидим певицу на обложке глянцевого издания в честь ее 50-летия.