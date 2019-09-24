Исследование показало, какие нации стареют медленнее всего

Итак, у представителей японской нации первые признаки старения появляются в среднем в 76 лет. Говоря о признаках старения, ученые имеют в виду симптомы тех нарушений, которые чаще всего ассоциируются с пожилым возрастом и влияют на качество жизни, - это 13 заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезнь Паркинсона, ухудшение слуха, катаракта, болезнь Альцгеймера, а также травмы от падений.

Вслед за японцами идут жители Швейцарии, Франции, Сингапура и Кувейта. Ученые установили, что у них симптомы вышеперечисленных болезней старости, свидетельствующих о физиологическом дряхлении, начинают проявляться после наступления 75 лет (в среднем).

Также исследователи констатировали, что старение чаще щадит женщин, чем мужчин: представительницы прекрасного пола стареют в среднем медленнее, их мозг дольше мужского остается в активной форме.

Раньше всех признаки старости появляются у жителей Папуа-Новой Гвинеи - их начало приходится на возраст в 45 лет. После 50 лет усиленно дряхлеют жители Маршалловых Островов, Афганистана, Вануату и Соломоновых островов.