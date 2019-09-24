Вт, 24.09.2019
  • Krasotka
  • К столу
  • Просто, бюджетно и очень вкусно: оладушки для тех, кому за лето поднадоели кабачки

Просто, бюджетно и очень вкусно: оладушки для тех, кому за лето поднадоели кабачки
Видеорецепт

Оладушки.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Рекомендуем взять на заметку новый рецепт, которым на своем YouTube-канале поделилась Наталья Калнина. «Оладьи из капусты заменят уже надоевшие многим за лето кабачковые. Они просто готовятся, бюджетные и доступны в любое время года. К тому же это очень вкусно!» - уверяет автор.

Ингредиенты:

  •  капуста - 600 г,
  • соль - 1ч. л.,
  • черный молотый перец - по вкусу,
  • лук репчатый - 1 головка,
  • мука - 2ст. л. (70 г),
  • яйца - 2шт.,
  • растительное мало для жарки.

Кто-то из комментаторов посоветовал отваривать капусту не в воде, а в молоке. Но мы делимся оригинальным рецептом Натальи, пишет Rus.tvnet.lv.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ