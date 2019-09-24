Просто, бюджетно и очень вкусно: оладушки для тех, кому за лето поднадоели кабачки
Рекомендуем взять на заметку новый рецепт, которым на своем YouTube-канале поделилась Наталья Калнина. «Оладьи из капусты заменят уже надоевшие многим за лето кабачковые. Они просто готовятся, бюджетные и доступны в любое время года. К тому же это очень вкусно!» - уверяет автор.
Ингредиенты:
- капуста - 600 г,
- соль - 1ч. л.,
- черный молотый перец - по вкусу,
- лук репчатый - 1 головка,
- мука - 2ст. л. (70 г),
- яйца - 2шт.,
- растительное мало для жарки.
Кто-то из комментаторов посоветовал отваривать капусту не в воде, а в молоке. Но мы делимся оригинальным рецептом Натальи, пишет Rus.tvnet.lv.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!