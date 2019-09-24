Просто, бюджетно и очень вкусно: оладушки для тех, кому за лето поднадоели кабачки

Рекомендуем взять на заметку новый рецепт, которым на своем YouTube-канале поделилась Наталья Калнина. «Оладьи из капусты заменят уже надоевшие многим за лето кабачковые. Они просто готовятся, бюджетные и доступны в любое время года. К тому же это очень вкусно!» - уверяет автор.