Во сколько лет выходить замуж, чтобы жизнь была успешной, а союз крепким

Во сколько лет нужно выходить замуж

Ответ на вопрос, во сколько лет выходить замуж, довольно сложен. Естественно, что многим кажется, что оптимальное время для вступления в брак – возраст после окончания высшего учебного заведения. Это примерно 22-25 лет. Но, не стоит спорить с теми людьми, которые считают, что жениться можно и в 16, и в 45 лет. Ведь любовь довольно часто приходит неожиданно.

Действительно, есть немало случаев, когда пары, поженившись в совсем юном возрасте, прожили счастливую жизнь до старости, воспитав внуков и правнуков. А есть и другие, полностью противоположные ситуации. Поэтому четко выставить границы возраста, в котором стоит связать себя семейными отношениями, невозможно.

Каждый для себя лично должен определиться, когда стоит выходить замуж. Это такая своеобразная зона комфорта, которую хочется или не хочется покидать. Если морально человек настроен распрощаться с холостой жизнью, то это стоит сделать. Скорее всего, что решающим фактором при принятии решения выйти замуж является мудрость и моральная зрелость.

Какие заблуждения о вступлении в брак существуют

Неудивительно, что существует масса заблуждений, с которыми сталкиваются люди, находящиеся в отношениях, и раздумывающие о том, стоит или не стоит связывать себя узами брака. Со всех сторон звучат советы и рекомендации друзей, знакомых, близких. Каждый знает и понимает, когда же лучше выйти замуж.

Довольно часто от девушек можно услышать фразы по типу: «Если предложили выйти замуж, значит, нужно срочно соглашаться. Второго предложения может и не последовать», «Замуж обязательно нужно выйти до 30 лет», «Если нет любви, как в фильмах, значит, лучше жить в гордом одиночестве», «Пока не нагуляешься, замуж лучше не выходить». Естественно, что в каждом из этих утверждений есть доля правды и разумного смысла.

Но каждую из этих фраз нужно расценивать индивидуально. Самое главное в каждом отдельно взятом случае – ориентироваться только на собственные ощущения и чувства. Никакие советы со стороны не могут стать основополагающими при желании или нежелании выходить замуж. Статистика гласит, что каждая вторая женщина, вступившая в брак в раннем возрасте, жалеет о своем решении. Также есть данные, свидетельствующие о том, что пары, которые не спешили вступать в законный брак, распадаются гораздо реже, чем те, которые поспешили.

На какие грабли не стоит наступать при вступлении в брак

Решаясь на вступление в брак, следует учитывать несколько очень важных факторов:

социальный статус избранника. Если человек, за которого девушка собралась замуж, не имеет работы, постоянного места жительства, образования, то такой брак сразу же можно считать неудачным. Рай в шалаше с милым приятно строить только в том случае, если шалаш этот имеет хотя бы водопровод и систему отопления;

моральная и физическая зрелость имеет очень важное значение для тех, кто вступает в брак. Романтика в отношениях очень быстро угаснет, когда начнутся какие-то бытовые проблемы, материальные трудности и необходимость каждый день видеть друг друга;

готовность принимать партнера таким, какой он есть. Это действительно один из самых важных факторов в браке. Потому как конфетно-букетный период в отношениях быстро заканчивается, а начинаются суровые жизненные будни, где каждый будет вести себя так, как его научили родители. У людей, вступающих в брак могут быть кардинально разные интересы и даже взгляды на жизнь;

уверенность в близком человеке. Если отсутствует уверенность в том, что партнер выбран правильно, лучше сразу порвать отношения и тем более, не стоит выходить замуж. Не нужно проводить эксперименты со вступлением в брак, если будущий партнер просто кажется милым. Вопрос о том, в каком возрасте лучше вступать в брак, отпадет сам собой, если есть полная уверенность в человеке, который рядом.